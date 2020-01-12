空軍：黑鷹黑盒子8日送美軍 解讀期約4週

（中央社記者游凱翔台北12日電）黑鷹直升機2日在新北市失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8名將官殉職。空軍司令部政戰主任王純雄中將今天表示，8日已將黑盒子交由美國在台協會送往美國，美軍將進行為期4週解讀。

UH-60M黑鷹直升機（機號933），2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航8人殉職。

國防部今天下午針對殉職將士14日公奠儀式等相關作業召開記者會。

媒體詢問失事黑鷹黑盒子的解讀狀況，王純雄回應，8日已將黑盒子交由美國在台協會（AIT）送往美國，美軍將進行約為期4週解讀，解讀完畢後將運返台灣。

王純雄說，雖然國家運輸安全調查委員會已完成解讀，但解讀內容只是資料的一部分，後續還是要送往美軍再一次解讀，再將運安會、美軍解讀內容交叉比對分析後，才能取得確切肇因。

國防部發言人史順文少將也說，飛安事故的調查是龐大的資料分析，並非僅由運安會解讀，空軍也已成立飛安調查委員會釐清。（編輯：林孟汝）1090112