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黑鷹直升機失事烏來山區
空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市坪林、宜蘭交界處，機上含機組人員共13人，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。（圖／宜蘭縣消防局提供）
黑鷹直升機失事烏來山區
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黑鷹直升機失事烏來山區4/61

空軍：黑鷹黑盒子8日送美軍 解讀期約4週

最新更新：2020/01/12 15:15
黑鷹直升機失事意外，國防部今天表示，現場人員上午10時40分尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器FDR（黑盒子）」。（國防部提供）中央社記者余祥傳真　109年1月3日
黑鷹直升機失事意外，國防部今天表示，現場人員上午10時40分尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器FDR（黑盒子）」。（國防部提供）中央社記者余祥傳真　109年1月3日

（中央社記者游凱翔台北12日電）黑鷹直升機2日在新北市失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8名將官殉職。空軍司令部政戰主任王純雄中將今天表示，8日已將黑盒子交由美國在台協會送往美國，美軍將進行為期4週解讀。

UH-60M黑鷹直升機（機號933），2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航8人殉職。

國防部今天下午針對殉職將士14日公奠儀式等相關作業召開記者會。

媒體詢問失事黑鷹黑盒子的解讀狀況，王純雄回應，8日已將黑盒子交由美國在台協會（AIT）送往美國，美軍將進行約為期4週解讀，解讀完畢後將運返台灣。

王純雄說，雖然國家運輸安全調查委員會已完成解讀，但解讀內容只是資料的一部分，後續還是要送往美軍再一次解讀，再將運安會、美軍解讀內容交叉比對分析後，才能取得確切肇因。

國防部發言人史順文少將也說，飛安事故的調查是龐大的資料分析，並非僅由運安會解讀，空軍也已成立飛安調查委員會釐清。（編輯：林孟汝）1090112

黑鷹直升機失事，空軍司令部將在13日移柩、14日啟靈，國防部12日召開記者會說明活動規劃內容。空軍司令部政戰主任王純雄（圖）回應媒體關心的失事黑盒子解讀進度。中央社記者徐肇昌攝　109年1月12日
黑鷹直升機失事，空軍司令部將在13日移柩、14日啟靈，國防部12日召開記者會說明活動規劃內容。空軍司令部政戰主任王純雄（圖）回應媒體關心的失事黑盒子解讀進度。中央社記者徐肇昌攝　109年1月12日
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