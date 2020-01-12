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黑鷹直升機失事烏來山區
空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市坪林、宜蘭交界處，機上含機組人員共13人，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。（圖／宜蘭縣消防局提供）
黑鷹直升機失事烏來山區
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黑鷹直升機失事烏來山區5/61

黑鷹殉職將官13日移柩 車隊經19處供民眾致意

最新更新：2020/01/12 15:12
黑鷹直升機失事，空軍司令部將在13日移柩、14日啟靈，國防部12日召開記者會說明活動規劃內容。中央社記者徐肇昌攝　109年1月12日
黑鷹直升機失事，空軍司令部將在13日移柩、14日啟靈，國防部12日召開記者會說明活動規劃內容。中央社記者徐肇昌攝　109年1月12日

（中央社記者游凱翔台北12日電）參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，國防部表示，規劃明天下午5時起，移柩車隊編組自三總出發，沿途行經北市19處，供民眾緬懷致敬，目的地是松指部；14日中午12時30分啟靈儀式，自松指部出發、終點二殯，沿途行經11地點。

UH-60M黑鷹直升機（機號933），2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航8人殉職。

國防部下午召開記者會表示，為表彰並追思沈一鳴等8名優秀殉職將士，13日、14日移柩暨起靈時，規劃沿路官兵代表及民眾參與致意。

國防部指出，移柩車隊明天下午5時起自三軍總醫院懷德廳出發，路線全長約13公里，採「慢速引導」，車速約在10至15公里，沿途行經國防部、空軍司令部、海軍司令部等19處，預計在下午5時50分抵達空軍松山基地指揮部。

參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，國防部12日表示，規劃13日下午5時起，車隊自三總出發，沿途行經北市19處。（國防部提供）中央社記者游凱翔傳真 109年1月12日
參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，國防部12日表示，規劃13日下午5時起，車隊自三總出發，沿途行經北市19處。（國防部提供）中央社記者游凱翔傳真 109年1月12日

移柩編組共有憲兵敞篷引導車、重型機車、警備車及靈車等31輛。一共規劃19處、共37個致敬點讓民眾致意。

路線為三軍總醫院懷德廳出發、右轉成功路二段至三段、左轉文德路、內湖路一段、北安路、國防部（停留30秒）、空軍司令部、海軍司令部、中山北路、左轉民族東路、右轉復興北路、左轉民權東路、最後抵達空軍松指部。

啟靈部分，國防部規劃14日中午12時30分起進行，自空軍松山基地指揮部出發，終點則是台北第二殯儀館。全長約6.5公里、行經11處，同樣採慢速行進，預計下午1時10分抵達二殯，規劃共11處、22個點讓民眾致意。

路線為空軍松指部出發、右轉民權東路四段、左轉敦化北路、右轉基隆路三段 、左轉辛亥路三段、最後右轉抵達第二殯儀館。

國防部也說，車隊行經的路線，由台北市政府警察局實施各路口交通燈號管制，並由警車擔任前導車，由於正逢上下班期間，可能造成部分路段壅塞，請用路人多多包涵。（編輯：鄭雪文）1090112

參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，國防部12日表示，規劃14日中午12時30分起，車隊自松指部出發，沿途行經北市11處。（國防部提供）中央社記者游凱翔傳真 109年1月12日
參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，國防部12日表示，規劃14日中午12時30分起，車隊自松指部出發，沿途行經北市11處。（國防部提供）中央社記者游凱翔傳真 109年1月12日
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