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哀悼黑鷹殉職將士 14日全國降半旗
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新聞專題
黑鷹直升機失事烏來山區
空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市坪林、宜蘭交界處，機上含機組人員共13人，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。（圖／宜蘭縣消防局提供）
黑鷹直升機失事烏來山區
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哀悼黑鷹殉職將士 行政院宣布14日全國降半旗

最新更新：2020/01/13 20:18
參謀總長沈一鳴上將等8位將士在黑鷹直升機事故中殉職，行政院13日晚間表示，14日全國降半旗以表哀悼。圖為2日空軍松山基地指揮部於事故後降半旗。（中央社檔案照片）
參謀總長沈一鳴上將等8位將士在黑鷹直升機事故中殉職，行政院13日晚間表示，14日全國降半旗以表哀悼。圖為2日空軍松山基地指揮部於事故後降半旗。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北13日電）國軍黑鷹直升機日前發生意外，不幸造成參謀總長沈一鳴上將等8位將士殉職，軍方14日將在松山基地指揮部舉辦公祭，行政院今天晚間表示，明天全國降半旗1日以表哀悼。

行政院晚間透過新聞稿表示，為表示國家對故參謀總長空軍一級上將沈一鳴等8人，因公赴宜蘭執行109年春節戰備視導暨慰勉任務殉職的哀悼，行政院已通函相關機關轉知所屬機關（構）、公立學校及所轄地方政府，於1月14日降半旗一天。

UH-60M黑鷹直升機（機號933）2日在新北市坪林、宜蘭交界處失事，造成參謀總長沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航8人殉職。

軍方14日將在松山基地指揮部舉辦公祭，除了棺木覆旗、追晉軍階、頒發褒揚令與旌忠狀外，將有4架幻象2000戰機衝場，以「缺席隊形」編隊，悼念殉職人員。總統蔡英文、副總統陳建仁與行政院長蘇貞昌等人都將出席致意。（編輯：林孟汝）1090114

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