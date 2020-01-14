黑鷹公奠儀式 蔡總統宣布三項國軍加給方案

黑鷹直升機失事造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，14日上午在空軍松山基地指揮部舉辦聯合公祭，總統蔡英文（台上）親自出席，致詞追悼緬懷。中央社記者林俊耀攝 109年1月14日

（中央社記者游凱翔台北14日電）參謀總長沈一鳴上將等8名官兵搭乘黑鷹直升機失事殉職，公奠儀式今天上午舉行，總統蔡英文在儀式中宣布，沈一鳴等人生前推動的三項加給方案（空降特戰加給、飛行軍官續服獎金、士官長專業加給）已由行政院核定，蔡總統最後鞠躬向殉職官兵說，「國家永遠感謝你們，也懷念你們」。

「英勇殉職將士聯合公奠」上午在松山基地指揮部內的機棚內舉行，由蔡總統主持追晉、追頒儀式，並頒贈褒揚令，由殉職將官家屬代表受領，最後則進行國旗覆棺儀式。

蔡總統致詞時也宣布，沈一鳴、總士官長韓正宏生前推動的三項加給方案（空降特戰加給、飛行軍官續服獎金、士官長專業加給），行政院都已經核定，所有受惠的國軍弟兄姊妹必須要記住，這是沈一鳴與韓正宏生前念茲在茲的事，而他們與殉職弟兄克盡職守、保家衛國的精神永遠長存心中。

蔡總統最後也對殉職的8名將士說：「各位辛苦了，謝謝你們，你們任務完成了，國家永遠感謝你們、也懷念你們。」

此外，副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維、前行政院長賴清德、行政院長蘇貞昌、國防部長嚴德發、桃園市長鄭文燦、文化部長鄭麗君、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義等人出席悼念，軍方也開放民眾上午7時30分至上午10時40分止入場悼念，即便上午一度下起大雨，但仍有大批民眾來到松指部外，見為國殉職將官最後一面，場面肅穆。

UH-60M黑鷹直升機（機號933），2日在新北失事，造成沈一鳴二級上將（追晉一級上將、頒贈青天白日勳章）、總士官長韓正宏（頒贈九等雲麾勳章）、正駕駛葉建儀中校（追晉上校、頒贈干城甲種二等獎章）、副駕駛劉鎮富上尉（追晉少校、頒贈干城乙種二等獎章）、機工長許鴻彬二等士官長（追晉一等士官長、頒贈干城乙種二等獎章）、政戰局副局長于親文少將（追晉中將、頒贈四等雲麾勳章）、情報次長室助理次長洪鴻鈞少將（追晉中將、頒贈四等雲麾勳章）、總長室參謀黃聖航少校（追晉中校、頒贈干城甲種二等獎章）8人殉職。（編輯：楊凱翔）1090114

黑鷹直升機失事造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，14日上午在空軍松山基地指揮部舉辦聯合公祭，總統蔡英文（右）出席致哀，向家屬表達關懷慰問。中央社記者林俊耀攝 109年1月14日

黑鷹直升機失事造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，14日上午在空軍松山基地指揮部舉辦聯合公祭，許多國軍官兵出席追思，場面肅穆。中央社記者林俊耀攝 109年1月14日