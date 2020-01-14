幻象2000追思致敬 黑鷹殉職將士精神長存空中[影]

參謀總長沈一鳴上將等8名將士因黑鷹失事殉職，國防部14日上午在空軍松山基地指揮部舉行聯合公奠儀式，啟靈車隊出發二殯前，4架幻象2000戰機以「追思致敬」隊形衝場。中央社記者徐肇昌攝 109年1月14日

（中央社記者游凱翔、陳韻聿台北14日電）參謀總長沈一鳴上將等8名將士殉職，公奠儀式上午在松指部舉行，總統蔡英文親自主持，即便一度下起大雨，民眾仍齊聚送殉職將士最後一程，啟靈車隊出發二殯前，幻象2000戰機以「追思致敬」隊形通過，象徵烈士精神長存空中。

「英勇殉職將士聯合公奠」上午在松山基地指揮部內的四號機棚內舉行，蔡總統親自主持，並進行追晉、頒褒揚令儀式，蔡總統致詞時除了宣布行政院已核定空降特戰加給、飛行軍官續服獎金、士官長專業加給三項加給方案外，也對殉職將士最後點名，並指出：「謝謝你們，你們任務完成了，國家永遠感謝你們，也懷念你們。」

此外，國防部長嚴德發也率陸軍司令陳寶餘上將、空軍司令熊厚基上將、海軍司令黃曙光上將與其餘將士，以中華民國國旗覆棺，場面隆重肅穆；而在播放8名殉職將士的回顧影片時，現場許多將士及家屬均紅了眼框，在影片播放尾聲時，松山機場一架客機恰巧升空高飛，引擎聲迴盪在空中，如同緬懷這8名為國捐軀的將士。

黑鷹殉職將士啟靈車隊14日自空軍松山指揮部出發，沿著敦化北路一路前往第二殯儀館火化，空軍幻象2000戰機執行「追思致敬」隊形通過啟靈隊伍上空，並由象徵烈士的三號機向上拉升脫離編隊，代表任務完成、烈士精神將永留於藍天。中央社記者林俊耀攝 109年1月14日

公奠儀式結束後，則進行啟靈儀式，由3架UH-60M黑鷹直升機、4架幻象2000戰機進行「追思致敬（missing man formation）」隊形編隊衝場，並由陸軍禮砲連執行鳴砲19響，向烈士們致上最崇高的敬意與追思，啟靈車隊隨後前往第二殯儀館火化，預計下午將安放在汐止五指山國軍公墓。

啟靈車隊沿途行經北市共11處、22個點，除了有不少民眾進入松指部緬懷殉職將士外，即便是上班時，許多民眾仍自發性的沿途致意，送沈一鳴等人最後一程。

空軍指出，「追思致敬」隊形，是以幻象2000戰機採4機隊形通過啟靈隊伍上空，並由象徵烈士的三號機向上拉升脫離編隊，代表任務完成、烈士精神將永留於藍天上，願烈士軍魂永遠安息。

除了蔡總統親自追思殉職將士外，副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維、前行政院長賴清德、行政院長蘇貞昌、美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）、桃園市長鄭文燦、文化部長鄭麗君、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義等人也出席；特別的是，美軍現役空軍准將馬修．艾斯勒（Matthew C. Isler）也出席悼念。

UH-60M黑鷹直升機（機號933），2日在新北失事，造成沈一鳴二級上將（追晉一級上將、頒贈青天白日勳章）、總士官長韓正宏（頒贈九等雲麾勳章）、正駕駛葉建儀中校（追晉上校、頒贈干城甲種二等獎章）、副駕駛劉鎮富上尉（追晉少校、頒贈干城乙種二等獎章）、機工長許鴻彬二等士官長（追晉一等士官長、頒贈干城乙種二等獎章）、政戰局副局長于親文少將（追晉中將、頒贈四等雲麾勳章）、情報次長室助理次長洪鴻鈞少將（追晉中將、頒贈四等雲麾勳章）、總長室參謀黃聖航少校（追晉中校、頒贈干城甲種二等獎章）8人殉職。（編輯：楊凱翔）1090114

黑鷹殉職將士啟靈車隊14日自空軍松山指揮部出發，沿著敦化北路一路前往第二殯儀館火化，啟靈時黑鷹直升機執行「追思致敬」隊形編隊衝場。中央社記者林俊耀攝 109年1月14日

參謀總長沈一鳴上將等8名官兵殉職，公奠儀式14日在松指部舉行，陸軍禮砲連執行鳴砲19響，向烈士們致上最崇高的敬意。中央社記者徐肇昌攝 109年1月14日

參謀總長沈一鳴上將等8名將士因黑鷹失事殉職，國防部14日上午在空軍松山基地指揮部舉行聯合公奠儀式，空軍官兵到場送殉職將士最後一程。中央社記者徐肇昌攝 109年1月14日

參謀總長沈一鳴上將等8名將士因黑鷹失事殉職，國防部14日上午在空軍松山基地指揮部舉行聯合公奠儀式，許多民眾到場致哀，難掩悲傷情緒。中央社記者徐肇昌攝 109年1月14日

參謀總長沈一鳴上將等8名將士因黑鷹失事殉職，國防部14日上午在空軍松山基地指揮部舉行聯合公奠儀式，許多民眾自發性參加，雙手合十、鞠躬致意。中央社記者徐肇昌攝 109年1月14日