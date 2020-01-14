黑鷹將士公奠 美國防部現役准將現身致意

黑鷹直升機失事造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，14日上午在空軍松山基地指揮部舉辦聯合公祭，現場陸、海、空軍代表列隊向殉職將官致意。中央社記者林俊耀攝 109年1月14日

（中央社記者陳韻聿台北14日電）參謀總長沈一鳴上將等8名將士搭乘黑鷹失事，今天上午舉行公奠儀式，總統蔡英文在致詞時宣布，行政院已核定沈一鳴生前推動的國軍3項加給；美國國防部代表、准將艾斯勒（Matthew C. Isler）也出席儀式，向殉職將士致意。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑等外國駐台代表也率團到場致敬。值得注意的是，司儀唱名時提及與祭者為「美國防部代表艾斯勒准將」以及「休特士官長」。知情人士表示，出席的現役將領，應為美軍現役空軍准將馬修．艾斯勒。

除美國在台協會外，今天出席公奠的各國駐台使節代表包括尼加拉瓜、巴拉圭、宏都拉斯等友邦駐台大使和武官，以及美國、法國、日本、韓國和新加坡駐台代表。

UH-60M黑鷹直升機（機號933）2日在新北失事，造成沈一鳴二級上將（追晉一級上將）、總士官長韓正宏（頒贈雲麾勳章）、正駕駛葉建儀中校（追晉上校）、副駕駛劉鎮富上尉（追晉少校）、機工長許鴻彬二等士官長（追晉一等士官長）、政戰局副局長于親文少將（追晉中將）、情報次長室助理次長洪鴻鈞少將（追晉中將）、總長室參謀黃聖航少校（追晉中校）8人殉職。

「英勇殉職將士聯合公奠」上午在松山基地指揮部內的機棚內舉行，蔡總統在國防部長嚴德發、國家安全會議秘書長李大維陪同下，出席悼念並主持追晉、追頒儀式，並頒贈褒揚令，由殉職將官家屬代表受領，最後則進行國旗覆棺儀式。家屬強忍悲痛，自蔡總統手中領受勳章和褒揚令。

蔡總統致詞時指出，她要代表全體國人感謝殉職將士們為國家的付出與貢獻，這8位優秀的將士殉職，不僅是國家重大損失，也讓國人感到十分心疼與不捨。

蔡總統表示，這些日子以來，她看到社會各界紛紛表達對將士們的追思與懷念，除了在網路平台上看到許多悼念文字，還有台北賓館追思會場湧入1萬2千多名民眾前往獻花，台北101大樓外牆也亮起了「謝謝您們畢生守護我們的家」等致敬文字，都讓她充滿感動與感謝，因為這代表全體國人對國軍確保國家安全、堅定守護家園的決心，給予最高的認同與肯定，徹底展現出軍民一家親的精神。

參謀總長沈一鳴上將等8名將士因黑鷹失事殉職，14日上午舉行聯合公奠儀式，美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）（前排右3）出席致哀。中央社記者林俊耀攝 109年1月14日

黑鷹直升機失事造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，14日上午在空軍松山基地指揮部舉辦聯合公祭，現場有許多民眾致贈花籃追思緬懷。中央社記者林俊耀攝 109年1月14日

參謀總長沈一鳴上將等8名將士因黑鷹失事殉職，14日上午舉行聯合公奠儀式，由國軍同袍為殉職將士靈柩覆蓋國旗，場面肅穆。中央社記者徐肇昌攝 109年1月14日

參謀總長沈一鳴上將等8名將士因黑鷹失事殉職，14日上午舉行聯合公奠儀式，總統蔡英文（中）由總統府祕書長陳菊（後右）、國安會祕書長李大維（後右2）等陪同出席，離去前擁抱慰問家屬。中央社記者林俊耀攝 109年1月14日

蔡總統承諾，身為三軍統帥，會給國軍弟兄姊妹最大的支持。她當場宣布，行政院已核定國軍3項加給方案，包括空降特戰勤務加給，還有沈總長、韓總士官長生前推動的飛行軍官續服獎金、士官長專業加給。

蔡總統強調，這是沈總長和韓總士官長念茲在茲的事，他們和殉職弟兄克盡職守、一生保家衛國，未來國軍弟兄姊妹繼續堅守崗位、守護國家，就是向他們道別、懷念的最好方式。蔡總統重申，這次事故不會擊倒我們，只會讓我們更加團結。

蔡總統也提到，從事故到現在，殉職將士的眷屬都展現最堅強的一面，她在慰問時也感受到他們的心痛與難過。蔡總統對眷屬表示感謝，強調國軍將士之所以能心無旁騖、恪盡職守，都是家屬的支持與成全，她要代表國人向所有國軍眷屬致上最高感謝。

在致詞最後，蔡總統除對現場的國際友人和外國使節代表表示感謝，也以中華民國三軍統帥身份一一點名殉職將士，並向他們作最後的告別：「各位辛苦了，謝謝你們。你們的任務完成了，國家永遠感謝你們，也懷念你們，願你們一路好走。」

蔡總統隨後在嚴德發、李大維和陳菊陪同下，在靈前向殉職將士致敬、獻花、行三鞠躬禮，並再度走向殉職將士眷屬，一一慰問，場面莊嚴隆重。

此外，副總統陳建仁、總統府祕書長陳菊、行政院長蘇貞昌、前行政院長賴清德、桃園市長鄭文燦、文化部長鄭麗君、前總統馬英九、前副總統吳敦義等人也出席悼念，軍方也開放民眾上午7時30分至上午10時40分止入場。即便上午一度下起大雨，仍有大批民眾來到松指部，見為國殉職將官最後一面，往會場的路上兩旁，紙鶴隨冷風冽雨飄動，更顯哀思。（編輯：楊凱翔）1090114