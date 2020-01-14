黑鷹將士公奠 友邦及美日法德韓駐台官員出席

參謀總長沈一鳴上將等8名將士殉職，公奠儀式14日舉行。外交部拉美司副司長劉聿綺表示，宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉、巴拉圭等國的駐台大使到場致意。中央社記者侯姿瑩攝 109年1月14日

（中央社記者侯姿瑩、游凱翔台北14日電）參謀總長沈一鳴上將等8名將士殉職，公奠儀式今天在松指部舉行，由總統蔡英文親自主持。友邦尼加拉瓜、瓜地馬拉、巴拉圭、宏都拉斯駐台大使，及美日法德韓等國駐台官員也出席致意。

「英勇殉職將士聯合公奠」上午在松山基地指揮部內的四號機棚內舉行，除了國內政要，許多外國駐台官員也出席。據了解，美國、法國、德國、韓國、日本、尼加拉瓜、瓜地馬拉、巴拉圭、宏都拉斯、新加坡、澳洲等11個國的駐台官員、約90人到場致意。

其中，美國的部分由美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）率團到場致敬；特別的是，美國國防部代表、准將艾斯勒（Matthew C. Isler）也到場致意。AIT表示，酈英傑率領的代表團包括美國軍方人士，他們代表有幸與沈一鳴等人共事的美國人出席致意。

艾斯勒是美國空軍部主管國際事務副助理部長室所屬的區域事務辦公室主任。

參謀總長沈一鳴上將等8名官兵殉職，公奠儀式14日在松指部舉行，陸軍禮砲連執行鳴砲19響，向殉職將士致上最崇高的敬意及追思。中央社記者徐肇昌攝 109年1月14日

此外，拉美友邦的部分，外交部拉美司副司長劉聿綺表示，在台灣有武官派駐的友邦，包括宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉、巴拉圭等國的駐台大使都到場致意，由使節團團長、尼加拉瓜駐台大使達比亞（William M. Tapia）代表致唁。

出席致意的外國駐台官員還包括日本駐台代表泉裕泰、法國駐台代表公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）、韓國駐台代表姜永勳，以及將離任的新加坡駐台代表黃偉權。

UH-60M黑鷹直升機（機號933），2日在新北失事，造成沈一鳴二級上將（追晉一級上將、頒贈青天白日勳章）、總士官長韓正宏（頒贈九等雲麾勳章）、正駕駛葉建儀中校（追晉上校、頒贈干城甲種二等獎章）、副駕駛劉鎮富上尉（追晉少校、頒贈干城乙種二等獎章）、機工長許鴻彬二等士官長（追晉一等士官長、頒贈干城乙種二等獎章）、政戰局副局長于親文少將（追晉中將、頒贈四等雲麾勳章）、情報次長室助理次長洪鴻鈞少將（追晉中將、頒贈四等雲麾勳章）、總長室參謀黃聖航少校（追晉中校、頒贈干城甲種二等獎章）8人殉職。（編輯：林孟汝）1090114