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最後一刻守護參謀總長 侍從官黃聖航公祭

最新更新：2020/01/18 13:31
黑鷹直升機失事意外，最後一刻雙手環抱保護參謀總長的侍從官黃聖航告別式18日在苗栗縣頭份市舉辦。中央社記者管瑞平攝　109年1月18日
黑鷹直升機失事意外，最後一刻雙手環抱保護參謀總長的侍從官黃聖航告別式18日在苗栗縣頭份市舉辦。中央社記者管瑞平攝　109年1月18日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣18日電）黑鷹直升機失事意外，最後一刻雙手環抱保護參謀總長的侍從官黃聖航告別式今天在苗栗縣頭份市家中舉辦，副總統陳建仁、前總統馬英九與國防部長嚴德發到場致哀，場面哀戚。

一架黑鷹直升機2日在新北市與宜蘭縣交界山區失事，機上13人，共8名軍士官罹難，另有5人受傷。

黃聖航母親和哥哥太悲傷，與黃家交情甚篤、視黃聖航為親弟弟的苗栗縣議員徐功凡協助統籌相關後事，在家祭儀式率親友獻唱「朋友」與「祝福」，回憶黃聖航生前點點滴滴，許多親友不捨、淚流滿面。

黃聖航生前最後一刻仍盡忠職守，保護參謀總長沈一鳴，獲頒「旌忠狀」，陳副總統、馬英九、嚴德發、苗栗縣長徐耀昌與中國國民黨籍立法委員徐志榮等到場向家屬致哀。

莊嚴隆重的家祭與公祭儀式完成後，黃聖航大體送到獅頭山勸化堂羽化；徐功凡表示，未來骨灰將安厝五指山國軍示範公墓，永久陪侍沈一鳴，完成黃聖航遺願，告慰在天之靈。（編輯：李明宗）1090118

黑鷹直升機失事，已故空軍中校黃聖航告別式18日在苗栗縣頭份市家鄉舉行，前總統馬英九（右2）到場弔唁，向家屬致哀。中央社記者管瑞平攝　109年1月18日
黑鷹直升機失事，已故空軍中校黃聖航告別式18日在苗栗縣頭份市家鄉舉行，前總統馬英九（右2）到場弔唁，向家屬致哀。中央社記者管瑞平攝　109年1月18日
在黑鷹直升機失事意外中殉職的空軍中校黃聖航告別式，18日在苗栗縣頭份市家鄉舉行，家屬難掩悲痛情緒，場面哀戚。中央社記者管瑞平攝　109年1月18日
在黑鷹直升機失事意外中殉職的空軍中校黃聖航告別式，18日在苗栗縣頭份市家鄉舉行，家屬難掩悲痛情緒，場面哀戚。中央社記者管瑞平攝　109年1月18日
黑鷹直升機失事殉職的空軍中校黃聖航告別式，18日在苗栗縣頭份市家鄉舉行，副總統陳建仁（前排右）、前總統馬英九（前排右2）與國防部長嚴德發（前排右3）等人前往弔唁。中央社記者管瑞平攝　109年1月18日
黑鷹直升機失事殉職的空軍中校黃聖航告別式，18日在苗栗縣頭份市家鄉舉行，副總統陳建仁（前排右）、前總統馬英九（前排右2）與國防部長嚴德發（前排右3）等人前往弔唁。中央社記者管瑞平攝　109年1月18日

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