更多編輯台推薦新聞：
海上人球之旅結束 威士特丹號抵柬埔寨
國際

海上人球之旅結束 威士特丹號抵柬埔寨

MLB正式認證二刀流 新規定一人投手走入歷史
運動

MLB正式認證二刀流 新規定一人投手走入歷史

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
黑鷹直升機失事烏來山區
空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機1月2日墜毀新北市坪林、宜蘭交界處，機上含機組人員共13人，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。（圖／宜蘭縣消防局提供）
黑鷹直升機失事烏來山區
新聞專題
黑鷹直升機失事烏來山區1/67

黑鷹調查報告出爐 環境及人為複合因素釀禍

最新更新：2020/02/13 18:13
UH-60M黑鷹直升機1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成故參謀總長沈一鳴上將等人殉職。圖為黑鷹直升機失事現場。（宜蘭縣消防局提供）
UH-60M黑鷹直升機1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成故參謀總長沈一鳴上將等人殉職。圖為黑鷹直升機失事現場。（宜蘭縣消防局提供）

（中央社記者游凱翔台北13日電）UH-60M黑鷹直升機元月失事，造成故參謀總長沈一鳴上將等人殉職。知情人士今天表示，初步調查後，研判失事原因是因為環境及人為的復合因素所造成，近期將對外召開記者會說明。

空軍UH-60M黑鷹直升機（機號933），1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航8人殉職。

事發隔日軍方尋獲黑盒子，並在1月8日交由美國在台協會（AIT）送往美國，由美軍進行為期約4週的解讀，而黑盒子已在上週運返台灣，空軍依照相關規定由專家學者、軍方人員組成飛安鑑定調查委員會進行階段調查。

知情人士下午接受中央社訪問時表示，目前已完成初步調查報告，初步研判失事原因是因為環境（天氣、地形）及人為的複合因素造成。

他指出，失事地點當天的天氣狀況不佳，直升機進入雲霧中來不及反應，最後造成憾事，至於確切原因，軍方將在近期召開記者會對外說明。

中華民國引進60架黑鷹，分別配屬陸軍30架、內政部空勤總隊15架（2018年2月5日蘭嶼失事1架，剩14架）、空軍救護隊15架（日前新北失事1架，剩14架），目前共58架。

陸軍黑鷹已在去年10月舉辦成軍典禮，空軍救護隊黑鷹明天將在嘉義舉辦成軍典禮，但不邀請媒體前往採訪，採低調方式進行。（編輯：紀淑芳）1090213

延伸閱讀
影片／幻象2000追思致敬 黑鷹殉職將士精神長存空中黑鷹檢查全數完成 戰備及救護恢復正常黑鷹將士公奠 美國防部現役准將現身致意失事黑鷹直升機黑盒子 美方完成解讀運返台灣黑鷹失事 運安會：排除大部分機械或天氣因素黑鷹黑盒子完成解讀 空軍：還需交叉比對
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報