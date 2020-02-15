黑鷹失事原因 空軍：天氣驟變飛行員不及爬高

UH-60M黑鷹直升機1月2日失事，造成參謀總長沈一鳴上將等人殉職。圖為黑鷹直升機失事現場。（消防署提供）

（中央社記者游凱翔、余祥台北15日電）UH-60M黑鷹直升機日前失事，造成參謀總長沈一鳴上將等人殉職。空軍司令部今天指出，初步判斷因山區天氣驟變，直升機瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，屬於環境（天氣及地形）與人因複合因素。

UH-60M黑鷹直升機（機號933），1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航8人殉職。

事發隔日軍方尋獲黑盒子，並在1月8日交由美國在台協會（AIT）送往美國，上週已運返台灣。

空軍司令部今天上午表示，依照運安會以及美方解讀資料，黑盒子無實質損壞，飛行全程主警告未觸發，發動機動力輸出與飛行員操作同步，機械故障可能性低。

空軍指出，初步判斷因山區天氣驟變，直升機瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，屬於環境（天氣及地形）與人因複合因素。

空軍表示，面對如此重大飛安事件，空軍坦承面對、務實檢討，除有效精進飛行員應變訓練，並計劃加裝機載氣象雷達，提升飛行安全，確保空軍戰力。

針對詳細報告內容，國防部將於上午10時召開記者會說明。（編輯：紀淑芳）1090215