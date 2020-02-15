新聞專題
黑鷹直升機失事烏來山區1/69
黑鷹失事國防部懲處 熊厚基等5人記過
最新更新：2020/02/15 11:25
UH-60M黑鷹直升機日前失事，造成參謀總長沈一鳴上將等人殉職。圖為失事黑鷹直升機座位。（中央社製圖）
（中央社記者余祥、游凱翔台北15日電）UH-60M黑鷹直升機1月2日失事，造成參謀總長沈一鳴上將等人殉職。國防部空軍司令部今天公布0102專案人員懲處，共懲處5人，司令部上將司令熊厚基自請處分記過一次。
國防部依照陸海空軍懲處法第15條第一款辦理懲處，司令部上將司令熊厚基自請處分記過一次，司令部中將副司令范大維記過一次，第四聯隊聯隊部少將聯隊長顏有賢、上校副聯隊長鄭忠平、記過兩次，第四聯隊救護隊上校隊長林佳田記大過一次，並調離現職，3月1日生效。（編輯：郭無患）1090215
UH-60M黑鷹直升機1月2日失事，造成參謀總長沈一鳴上將等人殉職。國防部空軍司令部15日公布0102專案人員懲處，共懲處5人。（中央社製表）
影片來源：中央社
UH-60M黑鷹直升機1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成故參謀總長沈一鳴上將等人殉職。圖為黑鷹直升機失事現場。（宜蘭縣消防局提供）
請繼續往下閱讀