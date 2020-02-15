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黑鷹直升機失事烏來山區
空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機1月2日墜毀新北市坪林、宜蘭交界處，機上含機組人員共13人，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。（圖／消防署提供）
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黑鷹直升機失事烏來山區1/69

檢討黑鷹失事 空軍：專機任務未來編制雙正駕駛

最新更新：2020/02/15 12:58
黑鷹直升機1月2日失事，初判是環境及人因複合因素造成。空軍15日表示，未來將提升飛行人員層級，專機任務編制雙正駕駛。（中央社製圖）
黑鷹直升機1月2日失事，初判是環境及人因複合因素造成。空軍15日表示，未來將提升飛行人員層級，專機任務編制雙正駕駛。（中央社製圖）

（中央社記者游凱翔、余祥台北15日電）隸屬空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機1月2日失事，初判是環境及人因複合因素造成。空軍今天表示，專機都是搭載長官等重要任務，未來將提升飛行人員層級，專機任務編制雙正駕駛。

UH-60M黑鷹直升機（機號933），1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成參謀總長沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航8人殉職。

空軍司令部今天就黑鷹失事原因舉行初步事實調查報告說明記者會，空軍司令部督察長黃志偉少將表示，初步判斷因山區天氣驟變，直升機瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，屬於環境（天氣及地形）與人因複合因素。

黃志偉指出，不管是搭載重要長官、載運物品等，救護隊的專機任務都是重要任務，在這次不幸事件發生後，空軍已立刻檢討，未來任務飛行人員將從教官層級，提升編制為雙正駕駛。

關於飛行人員基本資料調查，黃志偉表示，正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富的年度體檢報告、求生訓練、航空生理訓練及飛行前酒測等紀錄，皆符合相關規定，且飛行前72小時生活史並無異常。

黃志偉並指出，依照「空軍部隊飛行訓練規定彙編」規定，正、副駕駛近一年的考核紀錄均按時執行且都符合標準；機號933的UH-60M機務資料顯示，這架直升機於民國106年在美國出廠、107年7月抵達台灣高雄港，空軍與美方點交均正常。

黃志偉指出，近一年的UH-60M工單共1437筆，其中定期更、定檢工共471筆，非計畫性故障工共966筆，修護經歷均符合規定；此外，在失事前一天的1月1日也進行VIP特檢，各項系統檢測數據均符合規範。（編輯：郭無患）1090215

UH-60M黑鷹直升機1月2日失事，造成參謀總長沈一鳴上將等人殉職。國防部空軍司令部15日公布0102專案人員懲處，共懲處5人。（中央社製表）
UH-60M黑鷹直升機1月2日失事，造成參謀總長沈一鳴上將等人殉職。國防部空軍司令部15日公布0102專案人員懲處，共懲處5人。（中央社製表）
國防部15日上午召開「黑鷹調查初步報告出爐」記者會，依現有事證，初步判斷UH-60M黑鷹直升機日前失事原因屬環境（天氣與地形）與人因複合因素，由空軍司令部督察長黃志偉少將（圖）進行說明，並回答媒體提問。中央社記者吳家昇攝　109年2月15日
國防部15日上午召開「黑鷹調查初步報告出爐」記者會，依現有事證，初步判斷UH-60M黑鷹直升機日前失事原因屬環境（天氣與地形）與人因複合因素，由空軍司令部督察長黃志偉少將（圖）進行說明，並回答媒體提問。中央社記者吳家昇攝　109年2月15日
UH-60M黑鷹直升機1月2日失事，造成參謀總長沈一鳴上將等人殉職。圖為黑鷹直升機失事現場。（消防署提供）
UH-60M黑鷹直升機1月2日失事，造成參謀總長沈一鳴上將等人殉職。圖為黑鷹直升機失事現場。（消防署提供）
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