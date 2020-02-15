空軍還原黑鷹失事前關鍵一分鐘 駕駛奮力至最後

（中央社記者游凱翔、余祥台北15日電）空軍UH-60M黑鷹直升機1月2日上午8時7分失事，空軍今天還原過程，機組員8時3分已注意雲層變化，在失事前最後一分鐘，副駕駛兩度提醒注意「高度」，雖然正駕駛應變拉升，但仍釀憾事。

UH-60M黑鷹直升機（機號933），1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成參謀總長沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航等8人殉職。

空軍今天舉行初步事實調查報告說明記者會，並依據黑盒子數據，還原從起飛到失事的過程。空軍司令部督察長黃志偉少將表示，黑鷹於上午7時54分從松山基地指揮部起飛、7時57分30秒通過新店、8時2分30秒通過坪林。

國防部15日上午召開「黑鷹調查初步報告出爐」記者會，依現有事證，初步判斷UH-60M黑鷹直升機日前失事原因屬環境（天氣與地形）與人因複合因素，會中公布最後1分鐘軌跡與地形套疊圖。中央社記者吳家昇攝 109年2月15日

8時3分12.2秒，副駕駛表示「可全程目視地面」；8時3分50.9秒，正駕駛表示「雲長那麼快」；8時5分11.9秒，副駕駛表示「目前還在雲中」；8時5分16.1秒，機工長表示「右邊Clear（無障礙物之意）」；8時6分22.8秒，機工長再次回報「右側目視地面右邊Clear」。

8時6分40.8秒時，正駕駛表示「目前爬升高度400呎」；8時6分51.4秒，副駕駛表示「教官高度」，這時高度為3708呎、距離地面381呎；8時6分55.9秒，副駕駛再次提醒，「教官現在高度」，這時高度3615呎、距地面253呎；8時6分56.6秒，正駕駛回答「知道」，這時高度3604呎、距地面257呎。

8時7分0.2秒，傳出不明聲響，疑似為旋翼擦撞樹枝的異聲，這時高度3552呎、距地面170呎；而在8時7分1.2秒，黑盒子終止記錄，這時高度為3551呎、距地面87呎。

黃志偉指出，此時操縱直升機的集體桿（位於飛行員左手邊，用來操控旋翼做垂直升降動作），已從8時6分55.9秒的16%提升至19%，姿態從-11.8度俯角成為-0.8度俯角，顯示在最後時刻，駕駛仍試圖拉回機身，最後以與山壁平飛方式觸地，但在滑行過程中彈起翻覆。

影片來源：中央社

黃志偉指出，正、副駕駛已盡全力避免空難發生，到最後一刻還在奮力操作直升機。法醫相驗報告顯示，正、副駕駛與機工長堅守崗位到最後一刻，因為手、腳都還在操縱桿、操縱介面上，他們的手腕、手肘、膝蓋以下等身體部位，都受到嚴重傷害。

黃志偉表示，如果正駕駛當時沒有改變動作試圖爬升，恐怕會造成更嚴重的傷亡；但他也指出，如果當時能夠多爭取1至2秒，或許憾事就不會發生。

媒體詢問，如果只差2秒就不會撞山，是否代表駕駛的操作可能出現問題。黃志偉回應，不能以後續判斷來指稱因為少了這2秒就代表處置有問題，因為事發後曾請教過其他資深教官，如果碰到類似的狀況，其實反應都差不多。

他強調，這次不幸事件是碰到天氣驟變、不及應處；正駕駛時數以及先前執行過的救援任務，都曾遇過更惡劣的天氣狀況，不能以事後蒐集到的資訊，就指稱操作有瑕疵，「我覺得他當時已經盡全力操作飛機」。

黃志偉認為，還好機組員當時已經把飛機帶了起來，以幾乎與山壁角度水平的姿態、又帶有向上的力量撞擊山壁，所以觸地後，主起落架雖折斷，但仍沿山坡滑行一段才撞到高地彈起來翻覆，雖然造成許多人不幸罹難，但也有人有機會可以存活，若直接撞擊山壁，傷亡可能更慘重。

黃志偉也引述生還的通資次長曹進平證詞表示，在撞擊前約5至10秒（主觀認定時間），從飛機左右窗戶外景象可見，飛機突然進入雲中，看不到地面景物，隨後飛機就發生撞擊，最後黑鷹雷達光點最後在8點7分之後消失，軍方、警消隨即出動救援。（編輯：郭無患）1090215