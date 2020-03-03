曹進平還原黑鷹失事經過 撰千字文緬懷沈一鳴

UH-60M黑鷹直升機1月失事，時任參謀總長上將沈一鳴（圖）等8人殉職。生還的國防部通次室次長曹進平投書刊物，除還原事發當下狀況，也緬懷與沈一鳴多年來的緣分。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北3日電）UH-60M黑鷹直升機1月失事，生還的國防部通次室次長曹進平投書「中華民國的空軍」，除還原事發當下「大量碎片向他們噴飛而來，殘破的機殼裡呈現著難辨的灰黑」，也緬懷與沈一鳴多年來的緣分。

空軍UH-60M黑鷹直升機（機號933）1月2日在新北市坪林、宜蘭交界處失事，造成8人殉職，包括參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將、總士督長韓正宏士官長、參謀黃聖航少校，及黑鷹正駕駛葉建儀中校、副駕駛劉鎮富上尉、機工長許鴻彬殉職。

獲救者為作計室處長劉孝堂少將、作計室參謀周欣頤中校、軍聞社記者陳映竹、後次室次長黃佑民中將、通次室曹進平中將。

UH-60M黑鷹直升機1月2日在新北、宜蘭交界處失事，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難。國防部通次室次長中將曹進平（前）滿身泥濘，並由搜救人員攙扶送醫。中央社記者吳家昇攝 109年1月2日

曹進平以「Chin Pin」為筆名，在最新一期軍中刊物「中華民國的空軍」以「向總長報告，我會一直記得」為題投書，還原事發狀況，也緬懷與沈一鳴出國換訓等共事的部屬情誼。

曹進平回憶，事發當下突然的劇烈撞擊，打斷他與鄰座的談話，大量的碎片、物品向他們噴飛而來，本能的反射動作讓他向前壓低身體，並以公事包保護頭部，努力讓自己維持在座位上。

他指出，在一連串碰撞、翻滾後，直升機停下來，本來應該是明亮的天色，但在殘破的機殼裡呈現著難辨的灰黑，他趕緊解開安全帶，用力擠開機件裝備爬出飛機，同時另外2名同仁也從殘骸中爬出來，忍著傷痛、展開救援。

曹進平也回憶與沈一鳴的過往。他說，當時他中尉學官剛結訓，被分發到當時戰鬥機的最高學府「假想敵中隊（第46中隊）」，與當時才結束大漠任務返國沒多久的沈一鳴在同一單位，後來又因參與經國號戰機發展計畫，有許多近身觀察、接受沈一鳴指導的機會，最後很幸運的，再度與沈一鳴前往法國接受幻象戰機訓練。

曹進平說，沈一鳴學識佳、人緣好、能力強，更被媒體封為「零負評飛將軍」，同樣是飛行員的他深有同感，也覺得與有榮焉。

曹進平也講述一段不為人知的小故事，他說，沈一鳴相當疼愛夫人，每次休假時都一手包辦家庭大小事，甚至在官舍的空地曬棉被，當時被一旁同樣是教官鄰居的老婆看到，就會大聲嚷嚷「你看看人家沈一鳴，冬天曬夏被，夏天曬冬被，你呢！」這時這名教官只拋下一句「和沈一鳴當鄰居，真倒楣。」

曹進平也說，又有一次，沈一鳴替老婆訂做一個梳妝台，消息傳遍官舍，所有將官的老婆也紛紛要求她們的另一半訂做梳妝台，這時所有的木工都來官舍製作梳妝台，熱鬧了好幾天。

他表示，1月14日，松指部的告別式典禮，他靜靜坐在治喪委員會席位中，凝神望著主屏幕沈一鳴那熟悉的笑容，雲煙往事歷歷在目，他永遠不會忘記這一名一路帶領他、教導他、關懷他的好長官。

「很多人問我，歷劫歸來怕不怕？」、「還敢飛嗎？」曹進平說，他沒有一絲一毫猶豫的回答「不怕」、「當然還要飛」，因為沈一鳴曾經說過，「飛行員的恐懼留在地上，天空是我們榮耀與勝利的戰場」，他也會遵循沈一鳴的教導，繼續在職務上貢獻所學，盡己所能捍衛領空，直到脫下軍服的那一刻。（編輯：謝佳珍）1090303