曹進平念預校小學老師作保 贈手雕卡片謝師恩

國軍黑鷹直升機事故中生還的通次室曹進平中將沉著冷靜，是後續5名傷者獲救關鍵。他曾用少將名片雕刻卡片，感謝幫他作保得以念軍校的國小老師。（曾世杰提供）中央社記者盧太城台東傳真 109年1月3日

（中央社記者盧太城台東縣3日電）黑鷹事件中生還的通次室中將曹進平沉著冷靜是後續5名傷者獲救關鍵；他曾是老師拉一把的小孩，也不忘感恩，曾用少將名片雕刻卡片，感謝幫他作保得以念軍校的國小老師。

曹進平是花蓮玉里鎮人，就讀玉里國小、國中後進入中正預校，擔任過幻象戰機種子教官，也是玉里鎮上首名中將。認識他的人說，曹進平不僅沉著冷靜，還是有情有義的人。

曹進平的玉里國小老師曾霖炳的兒子、也是台東大學師範學院院長曾世杰，曾在自己2017年的一篇專欄文章中談到曹進平的故事。他當時寫到「今年父親節（2017年），曹進平，親手紙雕了一張卡片，寄給他就讀花蓮縣玉里國小時的老師曾霖炳」。

內容提到，親愛的老師，父親節到了，我給您做了一張完全不起眼的卡片，我沒有時間去挑選精美的禮物，我知道您不會介意，因為您會看到我的心。讓您不會忘記，曾經有這樣的一個學生，因您的愛護與啟發而獲得機會，您始終待我如子，沒有您的指導和照應，就不會有今天的我。在心裡，您始終就是我的父親。

當年報考中正預校前，我怯怯的拿著保證書去請您為我擔任保證人，您毫不考慮就答應了，但您進去拿章用印的時候，師母很認真的說，「我們從來不幫人家作保，但，是你，我們一定要保！」

曾世杰今天接受中央社記者電話訪問時說，曹進平家境不是很好，國中畢業後選擇念中正預校，但是念預校需要人作保，父親於是幫他作保，這也是父親第一次作保。

曾世杰說，曹進平是個有情有義的人，在2017年父親節，以自己的將軍名片雕刻成賀卡寄給父親，並一直和父親保持聯絡，去年12月25日升中將，第一時間也和父親分享榮耀。

玉里鎮長蔡秋龍接受電話訪問時表示，曹進平是自己玉里國中的學弟，小時候很活潑，但家境不好，兄弟倆都選擇念軍校，哥哥退伍了，他則升中將，目前是玉里首名中將，玉里之光。（編輯：黃世雅）1090103