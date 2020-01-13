黑鷹殉職將士移柩 軍民沿街致意場面30年來僅見

黑鷹直升機失事造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，13日下午在台北舉行移柩儀式，國軍弟兄、民眾在國防部外列隊哀悼，目送殉職將士車隊離去。中央社實習記者莊惠閔攝 109年1月13日

（中央社記者陳韻聿、王承中台北13日電）黑鷹直升機失事造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，國防部下午舉行移柩儀式，沿途有數千名官兵和民眾列隊致意，總統蔡英文也特地到國防部前追悼，場面肅穆感人。

這是1988年蔣經國總統逝世後，台灣官方再度於台北市區舉辦如此隆重的移柩追思儀式。

移柩車隊下午5時自三軍總醫院出發，沿途行經成功路二段至三段、文德路、內湖路一段、北安路、國防部（停留30秒）、空軍司令部、海軍司令部、中山北路、民族東路、復興北路、民權東路，最後抵達空軍松指部。路線全長約13公里，採「慢速引導」並規劃37個致敬點供官兵代表及民眾致意。

蔡總統在國防部長嚴德發、國家安全會議秘書長李大維陪同下，在國防部門口親自迎接車隊，帶領全體官兵向殉職將士告別、致悼念緬懷之意。

總統蔡英文（前中）13日下午與國防部長嚴德發（前右2）、國安會秘書長李大維（前左2）等人，一同在國防部外向黑鷹8名殉職將士移柩車隊致敬。中央社實習記者莊惠閔攝 109年1月13日

總統蔡英文（前左2）13日在國防部長嚴德發（前左3）、國安會秘書長李大維（前左）陪同下，於國防部外帶領官兵同仁向黑鷹殉職將士告別，場面肅穆。中央社記者郭日曉攝 109年1月13日

國防部為表彰追思參謀總長沈一鳴等8名黑鷹事故殉職將士，13日下午以高規格移柩，路線從三軍總醫院懷德廳啟程，車隊經過時，路旁國軍官兵列隊敬禮。中央社記者裴禛攝 109年1月13日

參謀總長沈一鳴上將等8名黑鷹殉職將士移柩車隊13日下午從三總出發前往空軍松指部，國軍官兵在三總外列隊敬禮，願眾將士一路好走。中央社記者裴禛攝 109年1月13日

不到下午5時，國防部周邊就有1000多名官兵和民眾集結列隊，多數民眾手持國旗，在肅穆靜默中等待向殉職將士致意。隨著天色漸暗，現場氣氛也益形凝重。

在現場所有人引頸期盼下，近下午5時40分，在空軍司令熊厚基所乘憲兵敞篷引導車引導下，車隊緩緩駛近國防部，第一部就是沈一鳴的靈車。國軍向車隊行軍禮致敬。

車隊在國防部前停留約30秒，由宣讀官王柔宣讀贊文：「您們的精神將長存我們心中。任務已經結束了，謝謝您們。我們保證會恪盡軍人職責，竭盡忠誠、堅守崗位。願您們一路好走。」場面哀婉莊嚴，還有民眾悄悄拭淚。

鄰近國防部的大直高中和大直國小有多名師生手持國旗前來送殉職將士最後一程，在車隊離去後，仍顯依依不捨。大直國小是沈一鳴母校。

前來向殉職將士致意的謝女士今年已78歲，是退役軍醫。她受訪時說自己早早就到場等待，一定要送將士們最後一程。她對國家失去優秀軍事人才感到痛心，也希望政府和民眾能更重視軍人為國家的付出。

日前國軍黑鷹直升機失事造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，移柩車隊13日下午從三總出發，不少民眾在三總外列隊聚集，向殉職將士表達哀悼追思。中央社記者裴禛攝 109年1月13日

參謀總長沈一鳴等8名將士在黑鷹事故中殉職，移柩車隊13日下午在憲兵前導下從三總出發前往空軍松指部，大批民眾在三總外向殉職將士致敬，神情悲傷。中央社記者裴禛攝 109年1月13日

黑鷹直升機失事造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，國防部為表彰追思，13日下午以高規格移柩，路線從三軍總醫院懷德廳啟程，最後抵達空軍松指部，沿途都有官兵代表、民眾致意。中央社記者郭日曉攝 109年1月13日

現場另一名民眾謝小姐表示，她出身軍人家庭，知道其中許多不易為外人了解的辛苦。她說，盡忠職守的軍人置生死於度外，今天「這些軍官這麼優秀，他們願意當軍官，為我們的國家和人民奉獻犧牲，值得我們尊敬」。她不認為移柩追思活動如一些人所說，有「規格過高」的問題。

一名不願具名、今天擔任列隊人員的憲兵受訪時表示，在台灣和當下的非戰時期，除了天災，軍人平常不太容易被社會看見，但他們其實一直默默付出，盡守護國家的責任。他說，他今天難得有「軍民一心」的感覺，但也希望未來不是只有在高階將領殉職了，民眾才比較重視或尊敬軍人。

移柩車隊下午近6時許通過台北市復興北路及民權東路口，不少民眾自發性停下腳步，手拿國旗向車隊致意，國軍弟兄則向車隊行軍禮。

由於正逢下班時間，移柩路線旁的人行道站滿了自發性停下腳步的民眾，許多人手持小國旗站在路旁等待車隊經過，向殉職將士致意。

車隊經過時，原本熙來攘往、車水馬龍的十字路口突然安靜下來，民眾靜默向車隊行注目禮，而路旁的國軍官兵則向車隊行軍禮，更有人大喊「向總長致敬，願總長安息」。

UH-60M黑鷹直升機2日在新北市坪林、宜蘭交界處失事，造成參謀總長沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航8人殉職。預計明（14）日上午7時30分起在松指部舉行公祭。（編輯：黃國倫）1090113