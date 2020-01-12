參謀總長人選 王信龍黃曙光呼聲高

參謀總長沈一鳴上將搭乘黑鷹直升機殉職，軍方人士12日透露，海軍司令黃曙光上將（左）與前陸軍司令、國防大學校長王信龍（右）兩人呼聲最高，但國防部表示，均屬臆測。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北12日電）參謀總長沈一鳴上將2日搭乘黑鷹直升機殉職，遺缺由副參謀總長兼執行官劉志斌上將代理迄今。軍方人士今天透露，海軍司令黃曙光上將，或由前陸軍司令、國防大學校長王信龍接任，兩人呼聲最高；國防部表示，均屬臆測。

UH-60M黑鷹直升機（機號933），2日在新北、宜蘭交界處失事，造成沈一鳴等8名軍士官殉職。

事發當日，國防部核定參謀總長一職由劉志斌代理。

軍方人士今天透露，黃曙光、王信龍接任參謀總長的呼聲最高。而黃曙光則是總統蔡英文任內升任上將的第一人，其任內也全力協助推動潛艦國造相關業務，據傳去年原本將擔任參謀總長，但因潛艦業務處於關鍵時刻，最後由同樣具有豐富經驗的沈一鳴擔任。

另外，也有媒體報導總長一職由黃曙光接任；國防部回應，有關參謀總長一職，國防部日前已核定由劉志斌代理，其餘人事報導均屬臆測。

國防部2日晚間表示，由副參謀總長兼執行官劉志斌上將暫時代理參謀總長。（中央社檔案照片）

黃曙光的學歷為，海軍官校68年班、國防大學指揮參謀班82年班、國防大學戰略參謀班90年班；曾任國防部作戰及計畫參謀次長室處長、海軍一六八艦隊艦隊長海軍司令部參謀長、國防部後勤參謀次長室次長、海軍艦隊指揮部指揮官海軍司令部副司令、海軍司令部司令。

王信龍曾任陸軍花東防衛指揮部副指揮官、陸軍司令部計畫處處長、第六軍團指揮部副指揮官、國防部參謀本部人事參謀次長室次長、陸軍司令等職。（編輯：蘇龍麒）1090112

黃曙光小檔案 生日：民國46年

現職：國防部海軍司令部司令

學歷：國防大學戰爭學院90年班、海軍學院82年班、海軍官校68年班

經歷：海軍司令部參謀長、國防部後勤參謀次長室次長、海軍艦隊指揮部指揮官、海軍司令部副司令