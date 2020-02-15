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黑鷹直升機失事烏來山區
空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機1月2日墜毀新北市坪林、宜蘭交界處，機上含機組人員共13人，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。（圖／消防署提供）
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黑鷹直升機失事烏來山區6/73

黑鷹失事全案調查報告 預計110年1月2日完成

最新更新：2020/02/15 19:56
國防部15日上午召開「黑鷹調查初步報告出爐」記者會，初步判斷UH-60M黑鷹直升機日前失事原因屬環境（天氣與地形）與人因複合因素。空軍司令部督察長黃志偉少將（圖）會中說明飛航軌跡。中央社記者吳家昇攝　109年2月15日
國防部15日上午召開「黑鷹調查初步報告出爐」記者會，初步判斷UH-60M黑鷹直升機日前失事原因屬環境（天氣與地形）與人因複合因素。空軍司令部督察長黃志偉少將（圖）會中說明飛航軌跡。中央社記者吳家昇攝　109年2月15日

（中央社記者游凱翔台北15日電）UH-60M黑鷹直升機1月2日失事，空軍今天公布初步事實調查報告，初判失事原因為環境（天氣及地形）與人因複合因素。軍方人士受訪表示，將於民國110年1月2日完成全案調查報告。

UH-60M黑鷹直升機（機號933），1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成參謀總長沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航8人殉職。

針對失事原因，空軍司令部今天舉行初步事實調查報告說明記者會，空軍司令部督察長黃志偉少將今天表示，初步判斷因山區天氣驟變，直升機瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，屬於環境（天氣及地形）與人因複合因素。

由於今天公布的報告為「初步事實調查報告」，至於全案的調查報告進度，軍方人士晚間接受中央社訪問表示，依調查程序，預計在110年1月2日，也就是事發一週年之前完成全案調查報告，並函送司法機關台北地檢署審認，但調查報告列屬機密等級，調查報告將不會對外公布。（編輯：張均懋）1090215

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