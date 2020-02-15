黑鷹傷重者黃佑民中將出院 僅陳映竹住院復健

（中央社記者游凱翔台北15日電）UH-60M黑鷹直升機1月2日失事，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職、5人獲救，其中後次室次長黃佑民中將傷勢最重。軍方人士今天表示，黃佑民昨天已出院，目前僅剩軍聞社記者陳映竹住院復健中，恢復狀況良好。

機號933的UH-60M黑鷹直升機，1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成參謀總長沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航8人殉職。

另有5人生還，包括後次室次長黃佑民中將、通次室次長曹進平中將、作計室處長劉孝堂少將、作計室參謀周欣頤中校及軍聞社記者陳映竹，當時均送往三軍總醫院治療，而劉孝堂、周欣頤、曹進平日前已陸續出院，返回工作崗位。

黃佑民因胸椎、腰椎等多處骨折，為獲救官兵中傷勢最嚴重者，到院後立即送進加護病房治療。軍方人士晚間接受中央社訪問時表示，黃佑民已在昨天出院，目前獲救的5人中，因陳映竹有骨折現象，仍在三總進行復健治療，恢復狀況相當良好。（編輯：張良知）1090215