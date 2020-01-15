黑鷹檢查全數完成 戰備及救護恢復正常

（中央社記者游凱翔嘉義15日電）UH-60M黑鷹直升機2日在新北失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8名官兵殉職。當時為確保飛航安全，國軍轄下空軍救護隊14架、陸軍30架黑鷹全面停飛待檢，國防部發言人史順文少將今天表示，所有檢查均已完成，相關戰備、救護均恢復正常。

黑鷹事故2日發生當日，軍方為確保飛航安全，下達空軍救護隊所屬14架黑鷹、陸軍30架黑鷹全面停飛，並進行「天安特檢」，檢查項目包括「動力系統」、「雷達系統」、「機體結構」、「操控系統」，由S-70C直升機及EC-225直升機暫時擔任救援工作。

國防部今、明天邀集媒體進行「國軍109年春節加強戰備」採訪，史順文上午在空軍嘉義基地受訪表示，目前黑鷹的各項特別檢查均已完成，國軍戰備任務、救護不會受到影響，一切恢復正常。

特別的是，在嘉義基地中，多架次的黑鷹、S70C直升機正在執行訓練任務，並進行各項操演動作，也象徵國軍任務已恢復正常。

黑鷹直升機是美國西科斯基公司生產的雙渦輪軸引擎、單旋翼直升機，是從S-70型發展而來的一種中型通用或攻擊直升機，目前中華民國共有58架黑鷹，分別是陸軍30架、內政部空勤總隊15架（日前蘭嶼失事一架，剩14架）、空軍救護隊15架（2日失事一架，剩14架）。

主要特色是在高海拔與海上救災、救難、救護、觀測、偵巡、運輸等任務，可裝載15名人員（含飛行員2員、機工長2員、搜救員2員）或救護擔架4具。

在運送物資時，黑鷹可以裝載1170公斤貨物，或吊起4050公斤貨物，滅火時，載水量高達2400公升。台灣四面環海及地高山林立，可充分滿足台灣2000公尺高山地區與夜間海上搜救等需求，其中最強特色就是夜間偵蒐功能。

UH-60M黑鷹直升機（機號933），2日在新北失事，造成沈一鳴二級上將（追晉一級上將、頒贈青天白日勳章）、總士官長韓正宏（頒贈九等雲麾勳章）、正駕駛葉建儀中校（追晉上校、頒贈干城甲種二等獎章）、副駕駛劉鎮富上尉（追晉少校、頒贈干城乙種二等獎章）、機工長許鴻彬二等士官長（追晉一等士官長、頒贈干城乙種二等獎章）、政戰局副局長于親文少將（追晉中將、頒贈四等雲麾勳章）、情報次長室助理次長洪鴻鈞少將（追晉中將、頒贈四等雲麾勳章）、總長室參謀黃聖航少校（追晉中校、頒贈干城甲種二等獎章）8人殉職。（編輯：鄭雪文）1090115