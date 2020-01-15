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黑鷹直升機失事烏來山區
空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市坪林、宜蘭交界處，機上含機組人員共13人，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。（圖／宜蘭縣消防局提供）
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黑鷹直升機失事烏來山區8/69

國防部：海軍司令黃曙光接任參謀總長

最新更新：2020/01/15 18:08
國防部15日表示，奉總統蔡英文核定，參謀總長由海軍司令黃曙光（圖）上將接任。（中央社檔案照片）
國防部15日表示，奉總統蔡英文核定，參謀總長由海軍司令黃曙光（圖）上將接任。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北15日電）UH-60M黑鷹直升機2日失事，參謀總長沈一鳴上將殉職，由副參謀總長兼執行官劉志斌上將代理迄今。國防部今天表示，奉總統蔡英文核定，參謀總長由海軍司令黃曙光上將接任。

國防部晚間發布新聞稿表示，奉蔡總統核定，參謀本部上將參謀總長職缺，由海軍司令部司令黃曙光上將調任；海軍司令部上將司令，由參謀本部副參謀總長執行官劉志斌上將調任；參謀本部上將副參謀總長執行官，由國防部常務次長徐衍璞中將調任，同時晉任陸軍二級上將，上述調任案，均明天生效。

黃曙光的學歷為，海軍官校68年班、國防大學指揮參謀班82年班、國防大學戰略參謀班90年班；曾任國防部作戰及計畫參謀次長室處長、海軍一六八艦隊艦隊長、海軍司令部參謀長、國防部後勤參謀次長室次長、海軍艦隊指揮部指揮官、海軍司令部副司令、海軍司令部司令。

根據國防部資料，劉志斌是海軍官校73年班、戰院96年班，曾任海軍參謀長、總統府侍衛長、海軍艦指部指揮官等重要軍職，學、經歷完整。

國防部指出，徐衍璞為陸軍官校72年班、戰院87年班，曾任陸軍第十軍團參謀長、陸軍副參謀長、人次室次長、陸軍第六軍團指揮官等重要軍職，學、經歷完整。

國防部表示，徐衍璞任現職期間，指導國防戰略規劃及兵力結構整建等重大工作有貢獻，特拔擢調任參謀本部副參謀總長執行官，希望藉其豐富經驗，持續推動各項建軍備戰工作。（編輯：黃國倫）1090115

黃曙光小檔案
  • 生日：民國46年
  • 現職：國防部海軍司令部司令
  • 學歷：國防大學戰爭學院90年班、海軍學院82年班、海軍官校68年班
  • 經歷：海軍司令部參謀長、國防部後勤參謀次長室次長、海軍艦隊指揮部指揮官、海軍司令部副司令
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