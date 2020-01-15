徐衍璞接副參謀總長 第一位原住民上將

（中央社記者游凱翔台北15日電）國防部常務次長徐衍璞將調任參謀本部副參謀總長執行官，同時晉任陸軍二級上將，成為國軍首位具有原住民血統的上將。

徐衍璞雖然法定上並非原住民，但因母親為宜蘭南澳泰雅族人，父親山東人，他也成為首名擁有原住民血統的陸軍二級上將，在軍事史上具有代表性。徐衍璞相當以擁有原住民血統為榮，也經常呼籲原住民青年加入國軍行列。

陸軍官校72年班的徐衍璞，曾任陸軍第十軍團參謀長、陸軍副參謀長、人次室次長、陸軍第六軍團指揮官等重要軍職，學、經歷完整。任現職期間，指導國防戰略規劃及兵力結構整建等重大工作有貢獻，特拔擢調任參謀本部副參謀總長執行官，希望藉其豐富經驗，持續推動各項建軍備戰工作。

此次發生黑鷹事故，後續公祭典禮則由徐衍璞統籌辦理，也幾近全程在靈堂陪伴殉職官兵家屬；尤其他在十天內完成公祭籌備等庶務，甚至將原本三總旁凌亂的倉庫在短短幾小時內整理成靈堂，能力備受肯定。（編輯：黃國倫）1090115