潛艦國造推手 黃曙光深獲高層信任

（中央社記者游凱翔台北15日電）海軍司令黃曙光是總統蔡英文2016年上任後，第一位被核定晉升的二級上將，治軍嚴明的他任內推動潛艦國造，成為蔡政府國防自主的重要推手，如今接任參謀總長，也可見他深受高層重視。

今年63歲的黃曙光為海軍官校68年班、國防大學指揮參謀班82年班、國防大學戰略參謀班90年班，曾任國防部作戰及計畫參謀次長室處長、海軍一六八艦隊艦隊長、海軍司令部參謀長、國防部後勤參謀次長室次長、海軍艦隊指揮部指揮官、海軍司令部副司令、海軍司令部司令，明天將接任參謀總長。

蔡總統2016年上任後，黃曙光是第一位被核定晉升的二級上將，接替前參謀總長李喜明上將成為海軍司令，曾在2017年前往美國主持派里級巡防艦接艦典禮，同時赴美國華府，成為美國總統川普就任後，第一位訪美的中華民國將領。

蔡總統上任後大力推動潛艦國造，由於黃曙光擁有海軍潛艦隊長的資歷，期間排除各種困難、戮力推動潛艦國造，是潛艦國造重要推手。

軍方人士指出，潛艦國造政策推行多年，但在總統蔡英文上任以後才真正大有進展，除了黃曙光本身實事求是、按部就班的行事風格外，由於曾任國軍潛艦要職，加上軍事歷練豐富，也具有令人服氣的領導風格，因此脫穎而出，以黃任職司令期間推動的潛艦計畫，未來對於潛艦國造是一大助力。

黃曙光在軍中風評佳，軍方人士形容，外表雖看似嚴厲，其實是一名「對事嚴厲、對人寬厚」的鐵漢暖男。

1995年發生的海軍二兵黃國章命案迄今真相未明，黃國章的母親不斷追查兒子死因真相，黃曙光2018年首次代表海軍，公開向家屬鞠躬道歉。

影片來源：天行見空中視覺整合服務 YouTube頻道

「有沒有把軍隊當成自己家來經營，有沒有把別人小孩當自己小孩來帶？」黃曙光在「少了一個之後─孤軍」紀錄片中入鏡，用這兩句話陳述他帶兵的心境。參與紀錄片製作的成員當時在臉書寫下，這一個道歉的背後，黃曙光其實要背負的壓力外人很難想像，「其實我們有很多有擔當的軍人」。

曾與黃曙光共事的將官指出，黃曙光的外表給人嚴厲的感覺，但相處久了，便發現黃曙光是一名沒有官架子的好長官。黃曙光擔任司令的第一天，便發布屬於黃曙光特有的「司令通報」，迄今的司令通報已破百，範疇涉及人事、作戰、情報、後勤、政戰等多個面向。

「剛開始，我們都以為司令通報只是新官上任三把火，沒想到竟然就這樣持續近4年。」這名將官形容，司令通報的範疇很廣泛，但黃曙光將每一項指令寫得很深入，並要求下屬達標。黃曙光對於政策的推動，均依照排程、節點進行，絲毫不馬虎。

雖然官拜司令，但黃曙光沒有官架子、沒有排場，開會到夜半，為了擔憂下屬回家的路途遙遠，黃曙光總會詢問「要不要順便載一程」。

「不過，針對違法犯紀的軍紀事件，黃曙光從不手軟。」軍方人士說，近期發生幾件海軍的軍紀案件，對於嚴重案件，都遭鐵腕汰除。

UH-60M黑鷹直升機2日失事，參謀總長沈一鳴上將殉職，由副參謀總長兼執行官劉志斌上將代理迄今。國防部今天表示，奉蔡總統核定，參謀總長由海軍司令黃曙光上將接任。（編輯：黃國倫）1090115