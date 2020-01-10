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黑鷹直升機失事烏來山區
空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市坪林、宜蘭交界處，機上含機組人員共13人，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。（圖／宜蘭縣消防局提供）
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黑鷹直升機失事烏來山區4/58

心繫國軍同袍 黑鷹傷者曹進平傷勢穩定出院

最新更新：2020/01/10 13:27
黑鷹失事的傷者之一曹進平中將（左1）因傷勢穩定且心繫國軍同袍，10日中午出院。圖為事發當時曹進平被送往國立陽明大學附設醫院後，獨自走入急診室。（中央社檔案照片）
黑鷹失事的傷者之一曹進平中將（左1）因傷勢穩定且心繫國軍同袍，10日中午出院。圖為事發當時曹進平被送往國立陽明大學附設醫院後，獨自走入急診室。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北10日電）三總院長蔡建松今天證實，黑鷹傷者曹進平因傷勢穩定且心繫國軍同袍，多次希望儘速出院、歸隊，醫療團隊昨晚做出了出院決定，今天上午由家人辦理出院手續，已於中午出院。

一架黑鷹直升機2日上午失事，包括參謀總長沈一鳴等8人死亡，另有5人生還，獲救者包括作計室處長劉孝堂少將、作計室參謀周欣頤中校、軍聞社記者陳映竹、後次室次長黃佑民中將、通次室次長曹進平中將，5人均送往三軍總醫院治療。

其中，曹進平因傷勢較輕，傳出本週有機會出院。三總院長蔡建松今天接受記者電訪時證實，曹進平已於今天上午辦理出院手續，接近中午時已由家屬陪同出院。

蔡建松指出，截至昨晚，曹進平傷口已恢復差不多，瘀青也都消了，加上曹進平心繫軍隊同袍，多次表示希望趕緊出院歸隊，因此尊重患者及家屬意願，讓曹進平儘早出院歸隊。

三總政戰主任何中南接受聯訪時則說，醫療團隊昨天傍晚評估曹進平傷勢，認為恢復相當良好，身體狀況已能應付一般日常行動，心理狀況也恢復得相當好，醫療團隊才會做出出院的決定，但未來仍須定期回門診進行脊椎方面的復健。

蔡建松說，其餘傷者雖然也屢次表達希望歸隊上班的意願，但因傷勢尚未恢復，至少還要再觀察一週至一個月，下一個出院的應該是劉孝堂，預計還要再觀察一週。（編輯：張芷瑄）1090110

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