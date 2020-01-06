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三總：黑鷹5傷者獲國民支持 心理恢復超過預期

最新更新：2020/01/06 12:06
國軍黑鷹直升機2日失事，5名傷者送往三軍總醫院治療。三總院長蔡建松（中）6日表示，後次室次長黃佑民中將、軍聞社記者陳映竹經連日治療，病情已逐漸穩定，上午已從加護病房轉回普通病房，傷勢較輕的通次室次長曹進平中將最快8日可評估出院。中央社記者張茗喧攝　109年1月6日
國軍黑鷹直升機2日失事，5名傷者送往三軍總醫院治療。三總院長蔡建松（中）6日表示，後次室次長黃佑民中將、軍聞社記者陳映竹經連日治療，病情已逐漸穩定，上午已從加護病房轉回普通病房，傷勢較輕的通次室次長曹進平中將最快8日可評估出院。中央社記者張茗喧攝　109年1月6日

（中央社記者張茗喧台北6日電）三總院長蔡建松今天說，黑鷹直升機事故5傷者獲國民很大支持，心理恢復速度、素質比想像中好，且5人都是軍人，心理素質很好，狀態很穩定、恢復特別好，「超過我們預期」。

一架黑鷹直升機2日在新北市與宜蘭縣交界山區失事，機上13人，共8名軍士官罹難，另有5人受傷，包括作計室處長劉孝堂少將、作計室參謀周欣頤中校、軍聞社記者陳映竹、後次室次長黃佑民中將與通次室次長曹進平中將，在三軍總醫院接受治療。

黃佑民胸椎、腰椎等多處骨折，到院後立即送加護病房治療；陳映竹左臉撕裂傷、腰椎骨折較嚴重，2日送外科加護中心觀察。

蔡建松上午在三總舉行記者會表示，黃佑民、陳映竹經連日治療，病情已逐漸穩定，恢復相當好，醫療小組昨天開會評估，決定讓2人提早從加護病房轉普通病房，但目前仍臥床，幾天後才可能嘗試下床。

他說，其他3名傷者已展開復健，但身上多少有嚴重挫傷須熱敷、電療，舒緩脊椎、肌肉拉傷的疼痛。

蔡建松表示，曹進平傷勢雖看似較輕微，還是有很多挫傷、傷口需慢慢恢復，尤其在巨大創傷後，可能會有延遲性內出血、內臟破裂等；心理狀態方面，目前看似沒創傷後壓力症候群，但至少也要評估1週，最快8、9日才能評估出院。

他說，其餘4人身體挫傷、骨折較嚴重，比曹進平更有復健需求，預計還要再住2週到4週。

不過，蔡建松表示，未來即使出院，仍會持續觀察1到3個月，醫師會和傷者約診、復健，也會評估精神、心理狀態。（編輯：李明宗）1090106

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