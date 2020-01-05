黑鷹傷者恢復佳 黃佑民陳映竹6日出加護病房

一架黑鷹直升機2日在新北、宜蘭交界處失事，造成8死、5傷。後次室次長黃佑民被以推床方式送入國立陽明大學附設醫院急診室，初步診斷後無生命危險，轉送三軍總醫院醫治。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 109年1月2日

（中央社記者張茗喧台北5日電）5名黑鷹直升機意外傷者在三總接受治療，三總院長蔡建松今天說，傷勢較嚴重住進加護病房的黃佑民、陳映竹目前恢復良好，預計明天轉出加護病房，方便家屬24小時陪伴，給予支持。

一架黑鷹直升機2日上午失事，包括參謀總長沈一鳴等8人死亡，另有5人生還。獲救者包括作計室處長劉孝堂少將、作計室參謀周欣頤中校、軍聞社記者陳映竹、後次室次長黃佑民中將、通次室次長曹進平中將，5人均送往三軍總醫院接受治療。

黃佑民因身體多處骨折，到院第一天就送進加護病房治療；陳映竹因腰椎、左小腿骨骨折，隨後也送進加護病房。

蔡建松今天上午接受記者電訪時表示，目前兩人仍在加護病房治療及觀察，上午經醫療團隊評估，認為兩人身體狀況穩定，雖有多處骨折，但僅需以束腰、束腹固定即可，不必開刀，預計明天就能轉回一般病房。

蔡建松說，兩人除傷勢穩定，精神狀況目前也很好，轉回一般病房後家屬可24小時陪伴，給予更多支持，對於傷勢較有幫助。

傷勢較輕的曹進平何時能出院返家，蔡建松指出，曹進平身體外觀看似完好，但接受嚴重撞擊後體內仍有血腫，明天醫療團隊將召開專家會議評估是否出院。（編輯：管中維）1090105