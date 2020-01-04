空軍取回黑鷹黑盒子資料 交調查委員會釐清肇因

（中央社記者王承中台北4日電）國軍黑鷹直升機失事，運安會今天完成黑盒子資料解讀，空軍司令部表示，已在下午取得黑盒子相關資料，將交由飛機失事調查委員會與其他資料交叉比對、分析評估、研討審查，以完成後續調查報告釐清肇因。

國軍UH-60M黑鷹直升機2日在新北宜蘭交界山區失事，軍方3日尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器FDR（黑盒子）」，送往國家運輸安全調查委員會釐清肇因。運安會主委楊宏智今天表示，失事黑鷹直升機的黑盒子已經解讀完畢，結果將在下午全部送交國防部。

空軍司令部下午發布新聞稿表示，為調查日前UH-60M黑鷹直升機意外失事的肇因，司令部已於下午3時50分前往運安會取得黑盒子相關資料，包含座艙語音紀錄CVR、飛行數據紀錄FDR、飛機健康管理單元數據HUMS及衛星定位系統GPS等資訊。

空軍指出，後續將交由飛機失事調查委員會，依據現行「空軍飛行及地面安全教範」有關飛機失事標準作業程序，進一步與其他事實資料，如錄音抄件、天氣資料、飛行航跡、飛行計畫及修護經歷等，進行交叉比對、分析評估、研討審查等工作，以完成後續調查報告釐清肇因。

空軍表示，針對本次意外事件肇因調查，司令部已成立專案調查委員會，並邀集運安會、飛航專家及學者等，成立各級審查委員會審查，因調查分析尚需相當時間執行，在調查結果尚未完成公布前，籲請媒體勿做臆測性報導，以求能客觀公正，發掘真正肇因。（編輯：張良知）1090104