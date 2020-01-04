黑鷹黑盒子完成解讀 空軍：還需交叉比對

（中央社記者王承中台北4日電）國軍黑鷹直升機失事，運安會今天完成黑盒子資料解讀，空軍司令部官員表示，黑盒子僅記錄事故機在空中的狀態，並非調查結果，還需與現場殘骸、維修紀錄等眾多資料交叉比對，完整調查結果須花很長時間。

空軍官員指出，黑盒子資料下午將從國家運輸安全調查委員會送回空軍司令部飛安組進行後續調查，並將成立事故的專案委員會，邀相關學者專家進行研討。

國軍UH-60M黑鷹直升機2日在新北宜蘭交界山區失事，軍方3日尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器FDR（黑盒子）」，送往國家運輸安全調查委員會釐清肇因。運安會主委楊宏智今天表示，失事黑鷹直升機的黑盒子已經解讀完畢，結果將在下午全部送交國防部。

空軍司令部官員告訴中央社記者，上午10時，空軍司令部飛安組已經派人前往運安會共同查看資料，由於黑盒子內的資訊十分龐雜，再加上資料還要經過轉檔解碼，若確認相關資料都完整，就會將資料帶回飛安組進行後續處理，也將成立事故的專案委員會，邀請運安會及相關的專家及學者進行調查。

對於何時公布黑盒子的資訊及釐清事故，官員指出，黑盒子雖然是調查飛安事故中重要的資訊來源，但不是調查報告的結果，依法不會向大眾揭露其中的資訊，黑盒子中記錄的資料僅有該架飛機在空中的狀態，包含通聯紀錄、油門、抖動狀態等各式狀況。

官員表示，之後還要與現場殘骸的調查資料、失事飛機過往的維修紀錄、飛行員的體檢狀況、戰管航管的通聯、飛航軌跡以及當時的天候因素，有上千、上萬筆資料要進行交叉比對，比對出來的結果才是調查結果，這需要花很長的時間。

官員指出，且過去的飛安事故調查報告也不會直接指名事故原因為何，而都是用消去法，逐一排除可能造成事故的因素，最後留下可能發生的原因，且原因也常常不只一種，並針對可能發生的原因進行改善的建議，提供未來飛行單位避免再次發生類似的事故。（編輯：紀淑芳）1090104

UH-60M黑鷹直升機2日失事新北坪林、宜蘭交界處，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難。（中央社製圖）