易始喊告 柯文哲：楊蕙如出來說清楚就好

（中央社記者陳怡璇台北4日電）「卡神」楊蕙如的易始公司喊告北市府等，台北市長柯文哲今天表示，楊蕙如出來講清楚帳目就好，北市府這邊的資料都很清楚，但不知道易始向中央及國營事業拿多少錢。

楊蕙如的易始公司承辦WTA（國際女子網球協會）公開賽，遭質疑用一張發票請兩次款。易始公司昨天發聲明表示，台北市體育局已澄清沒有一發票二報情況，柯文哲及中國國民黨台北市議員應曉薇、王鴻薇卻任意指責違法，將會提告。

柯文哲上午出席新光人壽保險摩天大樓登高大賽暨救護車捐贈儀式，會後接受媒體聯訪時指出，最簡單的方法是楊蕙如趕快出來全部公開透明地說清楚。

柯文哲說，台北市政府已將資料全部送檢調，北市府這邊的資料都很清楚，可是楊蕙如到底向體育署或國營事業申請多少錢就沒有人知道，「不用躲在暗處告，出來公開說明就好」。

對於中央何時公布易始相關款項資料，柯文哲表示，「選前不可能啦，選後我看也是遮遮躲躲的」。

黑鷹直升機失事後，各政黨暫停競選活動，柯文哲評論為「典型行政優勢」挨批冷血。

媒體問及此事，柯文哲指出，他們當下也是在等消息，等確定了就會做該做的事，「老實講我們不會有第一手消息，只有執政團隊有確定的消息」。（編輯：戴光育）1090104