台中紫爆 洪慈庸楊瓊瓔再為空污互槓

（中央社記者趙麗妍台中4日電）無黨籍立委洪慈庸今天指出國民黨立委候選人楊瓊瓔在立委任內對空污問題監督次數是0次；楊瓊瓔競選辦公室則反問中火燃煤量放寬10%，質疑洪慈庸是否為台中人發聲。

台中立委第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）選情激烈，洪慈庸今天在臉書發文，一早台中一片霧茫茫，這樣的狀況是在中火10部機組裡關了4部機組，運轉的機組中有4部機組只開一半的情況，她強調「中火不是空污唯一的來源」。

洪慈庸指出，對手國民黨籍立委候選人楊瓊瓔，選舉談到空污，只跟著國民黨猛打中央、中火，但楊瓊瓔在立委10幾年任內，對中火空污的監督次數卻是0次，洪慈庸強調，「要治空污，請先從『誠實』做起」。

楊瓊瓔競選辦公室回應，台中火力發電廠一直都在，空污問題在近5年多來被高度關注，因為民進黨反核，核二廠除役後所有不足的電力大部分仰賴中火增加燃煤機組運轉去補強，直到去年6月重啟核二廠的二號機機組運轉，穩定全國供電需求。

此外，楊瓊瓔競選辦公室表示，洪慈庸稱楊瓊瓔在立委任內為空污問題發言質詢次數0次，根本是抹黑，並反問當環保署一紙公文放寬中火10%燃煤量下達後，洪慈庸又為台中鄉親做了什麼。

洪慈庸則說，10%燃煤量的容許值已存在18年，過去楊瓊瓔從未對此有過任何意見，楊瓊瓔任省議員時期，中火新增4機組，楊瓊瓔在立委時期，新增2機組，火力全開最高值在2014年，一樣是楊瓊瓔擔任立委。（編輯：張芷瑄）1090104