更多編輯台推薦新聞：
美狙殺伊朗名將 川普為何敢為前任所不敢
國際

美狙殺伊朗名將 川普為何敢為前任所不敢

NBA飛人卡特橫跨4個十年 將成史上第一人
運動

NBA飛人卡特橫跨4個十年 將成史上第一人

台北101點燈悼黑鷹殉職將士 幕後推手是海軍中校劉佳志
政治

台北101點燈悼黑鷹殉職將士 幕後推手是海軍中校劉佳志

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

韓國瑜批民進黨開民主倒車 讓言論自由萎縮

最新更新：2020/01/04 19:41

（中央社記者王承中台北4日電）民進黨立委林靜儀日前接受媒體訪問，內容被解讀「支持統一就是叛國」。國民黨總統候選人韓國瑜今天表示，真為民進黨的國際事務捏了一把冷汗，林靜儀對國際兩岸情勢如此無知，辭職只是剛好而已。

民進黨立委林靜儀日前接受德國之聲訪問，相關內容被解讀「支持統一就是叛國」，引發爭議，她隨即請辭蔡英文競選辦公室發言人。

韓國瑜今天晚上在台北出席「國政領航台灣起飛政策發布會」前受訪表示，他真的為民進黨的國際事務捏了一把冷汗。

韓國瑜指出，相比總統蔡英文曾提到，沒有人必須為自己的認同道歉，充分展現高度尊重言論自由，反觀林靜儀接受德國之聲訪問，顯得既幼稚，又不了解國際事務跟兩岸狀態，最重要是對台灣的言論自由傷害非常巨大。

韓國瑜表示，林靜儀身兼民進黨國際事務部主任，對國際情勢跟兩岸關係如此無知，充分表現民進黨對於國際事務充滿高度不確定性及危險，而且強烈打壓國內言論自由，辭職只是剛好而已，重點是辭職後，民進黨要如何面對言論自由、國際關係及兩岸關係間的變化。

媒體詢問，有民眾在網路上質疑政府施政而被「查水表」。韓國瑜表示，台灣的民主、言論自由是經過一代又一代台灣人的努力，好不容易才打下厚實基礎，若民眾在臉書上表達言論思想就被政府查水表而心生恐懼。對於民進黨這種作為，他身為總統候選人，要表達非常強烈抗議。

韓國瑜指出，民進黨完全讓台灣民主開倒車，讓言論自由開始萎縮，讓人民心生恐懼，這樣執政的民進黨實在沒有辦法被台灣人接受。（編輯：鄭雪文）1090104

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報