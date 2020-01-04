是否表態挺總統候選人 柯文哲：都不是很理想

台灣民眾黨4日晚間在台中市北屯區太原夜市舉辦造勢晚會，黨主席柯文哲（中）揹起宣傳氣球，在支持者簇擁下進場，為立委候選人站台。中央社記者郝雪卿攝 109年1月4日

（中央社記者郝雪卿台中4日電）台北市長柯文哲今晚到台中市出席造勢晚會，被問到是否會表態支持特定總統候選人時表示，到現在都沒有決定，應該就不會表態了，總統候選人都不是很理想，都一樣差。

台灣民眾黨晚上在台中市北屯區太原夜市舉辦造勢晚會，立委候選人張睿倉、張渝江、謝文卿及民眾黨不分區立委提名人都到場說明政見，柯文哲也在晚上8時許到場，先接受媒體聯訪後，接著揹起宣傳氣球，在支持者簇擁下進場上台致詞，呼籲「支持柯文哲，票投民眾黨」。

對於民眾黨到台中市舉行造勢晚會，柯文哲表示，目前在台灣政治版圖上所謂的搖擺州就是中彰投，政黨輪替最多次的就是台中與彰化，大家說中台灣是政黨板塊移動上最敏感的地區，過去幾十年的政治發展史上的確就是如此。為了衝刺政黨票，該努力地方就去努力，他猜藍綠兩黨在最後一週也會在這裡部署重兵。

媒體問到鴻海集團創辦人郭台銘在臉書貼文支持親民黨後又刪文，柯文哲指出，以郭台銘的立場，對於第三勢力也不好說表態支持哪一個，可能比較傾向親民黨，又覺得不恰當就刪了，這很自然。

柯文哲表示，郭台銘日前還來台中幫謝文卿站台，本來就一直在合作，他的態度是在人家方便的情形下，做多少算多少，「但是沒有理由要求人家百分之百只能幫你，不能幫別人」，這世界哪有這個道理，願意來幫多少，比如來幫謝文卿站台就好了。

被問到總統候選人會表態挺誰時，柯文哲表示，到現在都沒有決定，應該就不會表態了，總統候選人都不是很理想，都一樣差，「就隨便你們了。」他還說，比較驕傲的是只有民眾黨還有志工，其餘政黨只有黨工，這是民眾黨比較成功的地方。（編輯：張銘坤）1090104