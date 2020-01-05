藍批林靜儀論述 綠稱單純標題爭議勿造成對立

（中央社記者范正祥台北5日電）國民黨立院黨團今天質疑，民進黨立委林靜儀日前接受媒體訪問所作政治主張論述失當。民進黨立法院黨團對此表示，單純是媒體標題引起爭議，希望不要造成對立。

林靜儀日前接受德國之聲訪問，相關內容被媒體以「支持統一就是叛國」下標題，引發爭議。林靜儀已於3日透過臉書表示，對於在近半小時訪談過程中用詞不精確，恐造成誤解或過度渲染，引起紛擾，辭去民進黨總統候選人蔡英文競選辦公室發言人職務。

另外，蔡英文競選辦公室3日也發出聲明表示，台灣是民主國家，國家的未來，應該由2300萬人民共同決定，這就是基本立場。台灣也是一個言論自由的國家，不論主張統獨，都受憲法保障。政府的政策也非常清楚，就是維持台灣自由民主現狀，維持中華民國主權獨立現狀。

不過，國民黨立法院黨團首席副書記長陳宜民、副書記長童惠珍今天召開記者會認為，林靜儀身為立委，又是民進黨國際事務部主任，熟悉民進黨的治國理念與政治主張，絕不可能在談及台灣統獨議題上會發生所謂用詞不精確的情況。

陳宜民質疑，民進黨借中華民國的殼替台獨上市。

童惠珍說，德國之聲是德國廣播電視聯合會的成員，德國人做事一向嚴謹的態度舉世皆知，她相信，德國之聲的專訪內容，人民心中自有評論。

童惠珍質疑，事實上林靜儀並沒有說謊，只是把民進黨的一貫主張、想法與認知真實的說了出來。

對於國民黨立法院黨團記者會所提質疑，民進黨立法院黨團書記長李俊俋接受中央社記者訪問時指出，林靜儀日前接受德國之聲訪問時，沒說過「支持統一就是叛國」這句話，單純是媒體標題的下標引起爭議，德國之聲後來對此也修改了。

李俊俋說，林靜儀沒說過「支持統一就是叛國」這句話，希望外界不要因此造成紛亂和對立。

此外，李俊俋也喊話，國民黨自己可以向各界說清楚對於國家主權立場。（編輯：黃國倫）1090105