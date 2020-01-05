陳副總統讚洪慈庸 軍中人權最重要捍衛者

副總統陳建仁（左2）5日南下台中，為民進黨支持的無黨籍立委候選人洪慈庸（左）助選造勢，肯定她協助捍衛軍中人權。中央社記者趙麗妍攝 109年1月5日

（中央社記者趙麗妍台中5日電）副總統陳建仁今天輔選尋求連任的無黨籍立委洪慈庸，讚許她是台灣軍中人權最重要的捍衛者，她處理了300多件軍中人權案件，勇敢為無法發聲的發聲。

選舉倒數，陳副總統今天到台中市為台中立委第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）無黨籍候選人洪慈庸輔選，陳副總統肯定洪慈庸在國會的表現，對地方建設有貢獻，是難得一見，又勇敢又能為地方做建設的候選人。

陳副總統指出，洪慈庸是台灣軍中人權最重要的捍衛者，2013年若沒有她勇敢站出來，軍中的人權保障就沒有辦法落實，她在立法院處理300多件軍中人權的案件，勇敢為無法發聲的發聲。

陳副總統指出，台灣的主權需要好的人來捍衛，香港的例子就是最好的殷鑑，希望明天的台灣是自由、民主、法治、人權、繁榮跟和平的國家。他也肯定洪慈庸關心勞工、幼兒、長照2.0。

陳副總統說，洪慈庸的勇敢、堅持以及主張社會正義及維護人權，受到很多人的讚賞，呼籲民眾支持，讓洪慈庸在立法院發聲，捍衛台灣的自由、民主、主權。

近日台中空氣品質不佳，洪慈庸表示，今天台中火力發電廠只維持3成的發電量，顯見空污的問題不是中火造成，很多政治人物以「獵巫」的方式誤導大家，台中的空污是中火造成，這是不負責任的說法。

洪慈庸指出，空污的原因包含固定、移動、境外等污染源，並非一個中火造成，她舉例，夏天用電量大，反而空氣比較好，冬天用電量低，但空氣總是非常差。

她說，空污問題沒有特效藥，可以瞬間讓空氣變好，需要一步一腳印，落實每個政策，需要中央、地方一起努力，絕非把責任推給中央就好了。

選前黃金週日，洪慈庸除有陳副總統、屏東縣長潘孟安陪同車隊掃街，晚間將在潭子舉辦「2020台灣勝利音樂節」，交通部長林佳龍、基隆市長林右昌等人將站台助講。（編輯：方沛清）1090105