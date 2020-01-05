中部空品不佳 卓榮泰：勿用空洞口號騙選民

（中央社記者吳哲豪彰化5日電）中部地區空氣品質不佳，民進黨主席卓榮泰今天指出，107年選舉有人喊出換市長空氣品質會變好的口號，今天又聽到換總統空氣會變清新，都是空洞口號欺騙選民，民眾不會上當。

民主進步黨主席卓榮泰今天南下來到彰化縣員林市，陪同黨籍彰化第四選區（員林市、社頭鄉、田中鎮、二水鄉）立委候選人陳素月掃街拜票，爭取民眾支持，在掃街活動開始前，卓榮泰也接受媒體聯訪，針對立委選情以及中部空氣污染嚴重等議題，作出回應。

談到立委選情，卓榮泰指出，選戰進入最後階段，他呼籲黨籍立委候選人保持冷靜和理性，需要大家正正當當、不走旁門左道進行競選活動，因為選民的眼睛是雪亮的，如果有候選人以不正當的方式競選，民眾會作出選擇。

有媒體詢問卓榮泰對於這幾天中部地區空氣品質不好的看法；卓榮泰說，他今天到高鐵台中站，搭車上高速公路的時候，看到台中的天空霧茫茫，空氣品質不好，台中火力發電廠已經降載，政府也針對移動污染源加強取締，而冬季的空污來源主要來自境外。

卓榮泰指出，107年選舉中，有人喊出「只要換市長，空氣品質就會變好」的口號，事實上，空氣品質不會因喊口號而改變；今天他又聽到「只要換總統，空氣就會變清新」，一樣的口號又出現，又是相同的騙術，他認為民眾不會上當；中央政府願意和地方政府配合針對來自境外的污染源進行防制，但也希望對手在選舉時不要再拿出類似空洞不切實際的口號來欺騙選民。（編輯：陳俊碩）1090105