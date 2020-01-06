韓國瑜接連爭議發言 宋楚瑜質疑可否領導國家

（中央社記者楊思瑞台南6日電）中國國民黨總統候選人韓國瑜稱黑鷹直升機失事是「國運不昌隆」等，引發爭議；親民黨總統候選人宋楚瑜今天說：「這樣的人能繼承國民黨過去的光榮傳統、可以領導國家嗎？」

一架黑鷹直升機2日在新北市與宜蘭縣交界山區失事，韓國瑜昨天說，「幾十年的中華民國建軍史也沒發生過參謀總長因公殉職，中華民國國運也不昌隆，台灣到底是得罪誰，台灣是中邪，還是生病了」。

宋楚瑜上午前往台南市新市區參訪南茂科技股份有限公司，在南茂董事長鄭世杰等陪同下進大廳後，短暫接受媒體聯訪表示，台灣的這種口水回題還是要好好解決，他再次哀悼為國捐軀將士，也慰問罹難者家屬。

至於韓國瑜日前辯論指前總統蔣經國是五短身材，宋楚瑜說，現在最憂慮不是口水問題，而是國民黨截至目前腦筋還沒轉過來。他要嚴正對國民黨說，韓國瑜講這些話的嚴重性、污辱蔣經國，他憤怒國民黨至今沒向蔣經國道歉。

宋楚瑜說，這不是國民黨基層人士不了解，是高層到現在還在鬥，鬥到讓台灣繼續向下沉淪。台灣有現在的經濟發展是靠努力，但領導很重要，他講這些話是再給國民黨一次機會，投票給宋楚瑜，重新找回台灣希望。（編輯：李明宗）1090106