張善政：民眾支持度熱到爆表 對勝選有信心

（中央社記者王承中台北6日電）國民黨副總統候選人張善政今天表示，最近每天跑行程，民眾對國政配的支持度幾乎熱到爆表，他對於勝選非常有信心，不過贏還要贏得漂亮，希望大家集中力量，票投韓國瑜、國民黨。

「韓國瑜競選總統全國後援總會」今天上午在國民黨中央黨部召9日凱道勝利晚會造勢動員會議，國民黨主席吳敦義與張善政先後到場。

張善政在致詞時表示，最近他每天跑行程，選情真的越來越熱，民眾的支持度真的是幾乎熱到爆表，他對於勝選非常有信心，不過除了贏還要贏得漂亮，希望大家集中力量，票投韓國瑜、國民黨，少一個民進黨立委進入立法院，中華民國就多一分福氣，因為人民真的是受夠了。

他指出，民進黨在選前以多數暴力通過不符合民意的反滲透法後，很多還沒有決定投票意向的朋友，因為小孩或家人有在中國大陸求學、經商的，都決定要把票投給韓國瑜，希望國民黨重返執政後，可以把這條惡法給修掉。

吳敦義則表示，幾天後的總統與立委大選非常重要，懇請大家發揮最大力量，爭取每張選票，讓大家有新的未來，若能讓韓國瑜當選總統，國民黨在立院過半，如此才能通過好的政策與法律、預算案，讓國民黨撥亂反正。

同時間，韓國瑜競選總部總幹事曾永權、副總幹事周錫瑋、國民黨立法院黨團總召曾銘宗也在國民黨部媒體中心召開「集中選票，力挺韓國瑜當選」記者會。

曾永權表示，2020總統大選是國民黨和民進黨就中華民國國家發展的總路線之爭，選戰已進入白熱化的最後關頭，請大家全力支持韓國瑜，若選票分散，就是讓民進黨繼續執政。呼籲全民共同支持韓國瑜所提出的願景，一起實現「台灣安全、人民有錢、兩岸和平、接軌國際、經濟繁榮」。（編輯：楊凱翔）1090106