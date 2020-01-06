韓國瑜院區內談願景 故宮：有委婉勸導

國民黨總統候選人韓國瑜（前左）6日在前故宮院長周功鑫（前右2）陪同下，參訪國立故宮博物院。中央社記者裴禛攝 109年1月6日

（中央社記者鄭景雯台北6日電）中國國民黨總統候選人韓國瑜今天購票參訪國立故宮博物院，卻在正館外談故宮南院願景，引發爭議；故宮副院長黃永泰表示，是否違反競選規定應由相關單位認定，但有委婉勸導。

韓國瑜、前故宮院長周功鑫等上午購票參觀故宮，但正值選舉期間，黃永泰於韓國瑜離開故宮後接受媒體聯訪表示，院區各入口都貼「謝絕進入從事競選活動」、「行政中立全民得益，謝絕政黨、公職候選人及其支持者進入本院院區從事競選相關活動」告示牌，提醒候選人不得違反規定。

韓國瑜在展區內停留約30多分鐘後，於院區內的展區外發表政策願景表示，要以文化造鎮方式發展故宮南部院區，位於嘉義縣的南院在農業環境裡要造鎮式開發，包括文化、教育、娛樂、休閒甚至度假等，讓參觀人數越來越多。

韓國瑜發言地點雖在展區外，但仍屬故宮院區，現場也有幾名民眾高喊「韓國瑜凍蒜」，遭韓國瑜立刻制止。

黃永泰表示，這幾年故宮一直很努力帶起南院參訪人數，去年已超過104萬，全力讓南院參訪人數更多，但南院設置目的主要是文化平權、南北平衡，讓南北都能享受故宮文物，與嘉義是否為農業縣沒直接關係。

此外，周功鑫鉅細靡遺介紹清朝王翬的「千巖萬壑圖」，韓國瑜聽得認真，最後卻問周功鑫「這是真的嗎？」周功鑫說：「當然是真的。」

根據故宮官網，千巖萬壑圖有千巖萬壑、高峻雄奇的氣勢，古剎梵林坐落山林間，僧侶行走其中，水面上漁夫棹槳，增添幽境逸趣。畫家以鬆秀流動線條，皴擦山石肌理，搭配雅淡色調，表現山水蒼潤華滋。（編輯：李明宗）1090106

國民黨總統候選人韓國瑜（前右2）6日上午前往國立故宮博物院參訪，由前故宮院長周功鑫（前左2）等人陪同導覽。中央社記者裴禛攝 109年1月6日