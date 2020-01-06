大選倒數5天 蔡營全台四路車隊掃街催票

（中央社記者葉素萍台南6日電）總統蔡英文連任辦公室今天啟動一連5天的車隊掃街，總統蔡英文、副總統陳建仁、副總統候選人賴清德、民進黨主席卓榮泰兵分四路掃遍全台，要在選前黃金週激出支持者熱情，全力催票。

蔡總部「勇敢自信 護台同行」選前車隊掃街拜票，從今天起到10日，蔡總統從屏東楓港出發往北掃、賴清德從新北萬里出發往南、陳建仁從高雄旗山出發往東、卓榮泰從台北北投出發補其他三人不足。

蔡總統楓港車掃出發前，先到地方信仰中心德隆宮上香參拜，她強調「我的故鄉屏東要開出紅盤、要最高票，給我更多的選票、更多的力量」，讓她可以繼續推動改革。

屏東鄉親的熱情如同今天的豔陽一樣；宣傳車經過婚紗店，還有身著婚紗的女子衝出來替蔡總統加油；蔡總統車隊掃街下午挺進高雄，熱情支持者手持標語「我是你的」「非英不投」，要她「光復高雄」；還有婦人頭髮洗到一半，頂著泡沫從美髮店跑出來為蔡總統加油，畫面逗趣。

蔡總統車隊下午持續北行，進入民進黨大票倉台南，支持者熱情破表。車隊行經立委陳亭妃選區時，還有綿延長達一公里的三太子、官將首搭配舞龍舞獅、鑼鼓喧天的表演，以「眾神護台灣」的精神力挺蔡總統。

賴清德則回到家鄉萬里，從家鄉出發展開為期5天的車掃行程。賴清德說，台灣要「從頭開始贏」，新北一定要贏。

賴清德並承諾如果當選，一定全力輔佐蔡總統，他受訪時稱，外界指他將取代蔡總統的說法是「胡說八道」。

率領車隊第三路的全國競選總部主委陳建仁則回到故鄉高雄旗山，陪同立委候選人邱議瑩車隊掃街，爭取選民支持，現場鄉親也熱情為大仁哥加油。

陳副總統表示，很高興回到故鄉為美濃媳婦邱議瑩加油打氣，現場看到很多熟悉面孔，讓他感到相當親切。他說，他知道大家對2020這場選舉有信心，對台灣及高雄未來也非常有信心，相信蔡總統和邱議瑩可以高票當選。

卓榮泰則從北投出發，他說，四路車隊不僅走在大街小巷，更要走進台灣人民的心，祈求他們用心中對台灣土地的感動，1月11日勇敢、堅定投下保衛台灣的這張選票。

卓榮泰重兵輔選台北市，一早從位於北投的台北市立委候選人吳思瑤競選總部出發，依序陪同吳思瑤、何志偉、林昶佐、阮昭雄、許淑華、謝佩芬、吳怡農與高嘉瑜等8名候選人車掃，走遍整個台北市；下午並前往基隆，陪同蔡適應掃街。

掃街途中並發生一段小插曲，車隊行經德行東路與中山北路口時，國民黨立委候選人汪志冰的車掃車隊迎面而來，雙方正面相遇，吳思瑤車隊廣播說，祝福汪志冰，「大家各自加油」，汪志冰車隊則說「下架民進黨」；車隊交會時雙方各自拜票，沒有互動。

另外，賴清德也提到，車掃行程最後將集結於總統府前方凱達格蘭大道，希望達成2020台灣要贏，「總統連任，民進黨立委過半」的總目標。（編輯：紀淑芳）1090106