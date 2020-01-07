陪陳歐珀掃街 陳建仁：民進黨勝利在望

（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）副總統陳建仁今天前往宜蘭輔選，國民黨總統候選人韓國瑜幾乎同時段也到宜蘭催票。陳副總統被問到是否有拚場的感覺時說，民進黨勝利在望，沒想過這樣的情況。

選舉最後衝刺，藍綠都總動員現身輔選。韓國瑜今天下午3時40分前往宜蘭運動公園，出席韓國瑜與國民黨宜蘭縣立委候選人呂國華聯合造勢大會，陳副總統隨後也在下午4時30分前往宜蘭市，陪同爭取連任立委的陳歐珀掃街拜票。

陳副總統在掃街前於陳歐珀競選總部致詞時說，支持總統蔡英文就是支持台灣的主權，支持台灣的自由民主。陳歐珀是最打拚的立委，過去曾為宜蘭爭取鐵路高架化、國立陽明大學附設醫院二期工程、高鐵延伸宜蘭等，這些都是非常不簡單的重大建設。

陳副總統強調，「樓厝起一半，師傅不能換」，我們需要像陳歐珀這樣優秀人選繼續在國會顧好宜蘭、守護台灣。

媒體詢問，韓國瑜今天也到宜蘭造勢，有沒有拚場味道。陳副總統說，每個政黨都要為其候選人加油，民進黨勝利在望，陳歐珀也表現傑出，沒想過這樣的情況。

至於國民黨副總統候選人張善政講話頻發重砲，媒體詢問，身為副手這樣講話是否適當。陳建仁認為，講話要有事實根據，講出自己的理想跟抱負，不應該講天馬行空的事情，更不應該亂開支票，哪個人講的話最有公信力，大家都很清楚。（編輯：張銘坤）1090107