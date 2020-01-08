遭爆曾申請移民 韓陣營：感謝證明無雙重國籍

（中央社記者余祥台北8日電）有關壹週刊報導國民黨總統候選人韓國瑜曾經打算全家移民加拿大等內容，韓國瑜競辦發言人鄭照新表示，謝謝壹週刊證明韓國瑜沒有雙重國籍，唯一的國籍就是中華民國，其他無關總統候選人參選資格八卦、章回小說式的形容，發言人不屑回應。

壹週刊今天報導，韓國瑜曾經打算全家移民加拿大，也跟新莊王小姐一起去過澳門，以及韓國瑜妻子李佳芬篤信命理師詹惟中，違建農舍賣出後開始戴尾戒等。

韓競辦總發言人王淺秋說，韓國瑜與王小姐是單純商務往來，沒有其他不當的關係；另外，李佳芬從沒有見過詹惟中，竟然被寫成篤信，只能說很荒謬。原本他們是打算請律師提告壹週刊，但實在無聊到不用告了。

至於明天韓國瑜將在凱道造勢，總統蔡英文則將回防高雄，王淺秋說，這個時候大家各自選擇戰場，也許民進黨可能認為高雄沒有那麼樂觀，加強防守，他們則按照自己步調，邁向勝利。

外傳韓國瑜陣營花了新台幣1億1000萬元買廣告，王淺秋說，他們這一次是最精簡的選舉過程，競選總部只設在高雄，可能最大筆的經費就是用於宣傳，詳細經費選後會公布。

不過，韓國瑜在選戰倒數關鍵時刻，今天行程二度更改，原訂無公開行程，後改為將出席韓辦記者會，又因故取消出席，改至下午接受媒體時事聯訪；對此，韓陣營說，韓今天有會議和拜會行程，因其他行程卡進來，才做調整。

韓辦昨天下午5時30分左右先發布通知表示，韓國瑜今天沒有公開行程，但昨天晚間10時又通知媒體，韓國瑜將在今天上午出席韓辦召開的「冠軍花落誰家？完整的大解密奧步108招！」記者會，將回覆相關議題。

不過，行程又在昨天晚間11時30分更改，指韓國瑜因故無法出席，改為今天下午在中天接受媒體聯訪。

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋上午在國民黨受訪時表示，韓國瑜本就有私人拜會行程和會議，原本幕僚是建議韓可以出席記者會，但後來又有其他行程卡進來。

她說，韓國瑜下午原本就要去上節目，為避免被做文章說沒有行程，因此會在中天接受媒體聯訪。（編輯：蘇龍麒）1080108