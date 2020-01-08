桃園選情激烈 陳其邁朱立倫積極輔選爭取勝利

行政院副院長陳其邁（左3）8日陪同尋求連任的民進黨桃園市立委候選人鄭寶清（左2）車隊掃街拜票，受到支持者熱情歡迎。（鄭寶清競選總部提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 109年1月8日

（中央社記者邱俊欽桃園8日電）總統與立委投票日進入最後倒數，桃園第4選區今天相當熱鬧，行政院副院長陳其邁陪同民進黨立委候選人鄭寶清掃街拜票；前新北市長朱立倫為候選人萬美玲輔選，爭取最後勝利。

陳其邁今天上午陪同尋求連任的民進黨桃園市立委第4選區（桃園區66個里）候選人鄭寶清掃街拜票，受到支持者熱情歡迎，不少人揮手致意，展現力挺決心。

陳其邁在鄭寶清競選總部接受媒體聯訪時，推崇鄭寶清專業、認真、腳踏實地，長期爭取桃園的重大交通建設的預算，致力於財政改革、拚經濟，是國會中少數有企業長才的立委。

陳其邁說，鄭寶清繼續連任成功後，不用像新人再度學習，就可以展現最佳戰力，是相當值得推薦的立委候選人。

另外，朱立倫上午也到桃園市同一選區，陪同中國國民黨立委候選人萬美玲掃街拜票；有民眾高喊「凍蒜」，並放鞭炮表達支持。

朱立倫在萬美玲競選總部向支持者呼籲，要將支持化成選票，踴躍投票，同時一步一腳印努力拉票，並防止對手「奧步」。

媒體詢問綠營造勢活動中不斷提到下架國民黨提名不分區立委吳斯懷一事，朱立倫則說，民進黨的一貫策略就是挑起對立仇恨，抹紅別人；相同的，如果選民認為民進黨不好，更應該下架民進黨。（編輯：卞金峰）1090108