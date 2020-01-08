投票倒數總統挺誰 柯文哲：不表態就是我的表態

（中央社記者陳怡璇台北8日電）台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲接受媒體專訪時表示，選前不會表態支持蔡英文或韓國瑜，「應該不表態就是我的表態了啦」，並說選前72小時改變戰略不太容易。

柯文哲與民眾黨不分區立委候選人第5名蔡壁如接受「蘋果劈大選」專訪。日前柯文哲曾表示，若民進黨敢碰他，會在最後一秒表態支持國民黨總統候選人韓國瑜。

主持人曾仲葳問及此事，柯文哲說「不表態就是我的表態了啦，我也沒有打算要去支持誰」。曾仲葳追問在投票前是否不會表態要支持蔡總統或韓國瑜，柯文哲回「應該不會了吧，72小時還要改變戰略也不太容易，應該不表態就是我的表態了啦」。

另一主持人張博亭詢問民眾黨在選前72小時是否打告急牌，柯文哲說「又不選總統告什麼急」，該做的事情還是要做，立院席次多寡只是看以後是輕鬆或辛苦一點。

被問及民眾黨這次不分區立委席次該上幾席才算是選得好、會不會超過排第5名的蔡壁如，柯文哲回「borderline啦」，並說成立5個月的政黨打到這邊差不多了。

民眾黨選舉結果是否影響柯文哲競選2024總統，柯文哲說，「不是影響要不要選、是選的難度」，蔡壁如一旁補充，畢竟選總統還是要地方組織，經費也要夠。主持人問若柯文哲要選總統，蔡壁如是否就是副總統？她笑說，「我不會那麼命苦吧」。（編輯：黃世雅）1090108