時力綠黨及民團　批藍營掛反同布條犧牲孩童權益

（中央社記者王揚宇台北8日電）婚姻平權團體與綠黨、時力不分區立委候選人今天指出，近日發現安定力量及部分國民黨候選人，抹黑同性婚姻，懸掛「讓長輩抱不到孫」的反同布條，恐引發更多偏見與霸凌，也犧牲孩童權益。

針對近期許多縣市出現「阮想要抱孫！乎香火延續，子孫代代傳」，並指民進黨立委提案強推同婚通過等反同選舉布條，時代力量不分區立委候選人王婉諭、綠黨召集人劉崇顯、台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔等人今天在立法院召開「請勿販賣歧視與恐懼，犧牲孩童權益騙取選票」記者會。

綠黨召集人劉崇顯、不分區立委候選人鄧惠文與張竹芩在記者會譴責安定力量和部分國民黨候選人用抹黑、造謠及誇大的言論，操弄資訊不對等，讓民眾陷入無謂的恐懼和對立。

張竹芩說，自己長期在性別運動的社運團體做志工，看見太多努力生活的同志和少數族群被打壓，她希望透過綠黨這個平台，把這些被排除的人的聲音給帶出來，讓更多人聽見他們的訴求。

王婉諭表示，希望孩子未來可以活在一個多元、彼此尊重的社會，無論自己的身分認同為何，都能用健康開闊的態度去擁抱這個世界，也被世界擁抱。

王婉諭說，性別傾向是天生的，根本就不可能把孩子教成同性戀，看到這些四處亂掛的歧視、污名化、假消息布條，在在顯示性平教育的重要，打造一個性別平等的友善社會，是一個政黨最起碼該做的事，而時代力量在捍衛性別平權、性平教育的路上，從來不曾退縮。

簡至潔表示，對於安定力量及部分國民黨候選人把同志當成籌碼、把台灣拉回過去的封建社會，覺得非常悲哀、憤怒，大家要用選票支持與捍衛真正為下一代幸福、性別人權作戰的政黨與候選人。（編輯：謝佳珍）1090108