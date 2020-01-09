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蘇貞昌：資金服務聚落 三大策略助青年創業

最新更新：2020/01/09 13:00

（中央社記者顧荃台北9日電）行政院長蘇貞昌今天在行政院會中表示，青年要創業實現夢想，第一步往往是最難的，因此政府透過「充裕資金、普及服務、打造聚落」三大策略，針對青年創業最常遇到問題，給予協助。

蘇貞昌指出，在充裕資金方面，政府致力提供青創低利貸款，他上任以來，對於各公股銀行承作政策性貸款的落實情形，都有請經濟部、財政部派秘密客前往訪查。執行迄今，已協助青年創業貸款超過7000件、取得新台幣77億元的融資資金；國發基金也自107年起，辦理創業天使投資方案，迄今已投資77家新創事業，帶動28億元的投資。

蘇貞昌說，在普及服務方面，現在全台已設立35個青創服務基地，不只提供工作空間，也有商機媒合、還有可就資金、人才、技術提供客製化服務，並與近370家的創育機構對接、串聯。

他說，在打造聚落方面，林口新創園區目前已吸引超過140家國內外新創業者進駐，因反應熱烈，新北市政府提出繼續共同開發園區旁2公頃土地，他當場表示支持，財政部也已在上個月20日發函同意。台南的沙崙智慧綠能科學城也將聚焦智慧科技、綠能等新創產業，未來還會有更多地方，可以提供更多空間，讓新創、青創都有更好的場域發揮。

他表示，投資青年就是投資國家的未來，總統蔡英文日前已揭示下一階段「投資青年4大政策」，未來政府提供的青創貸款，規模將擴大到600億元，100萬元以下的小額青創貸款，更本「從優、從速、從簡」原則辦理；國發基金投資部分，也將從現在的額度調高5倍，4年匡列100億元，以擴大扶持青年創業的量能。（編輯：楊凱翔）1090109

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