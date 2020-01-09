蘇揆：農業政策有三大成果 盼5月豬肉重新外銷

（中央社記者顧荃台北9日電）行政院長蘇貞昌今天表示，農業政策有三大成果，包括蔡政府照顧農民最多、基礎環境健全、產業競爭力強。去年7月口蹄疫拔針成功，今年5月如果通過OIE認定，豬肉就可以重新外銷。

蘇貞昌上午在行政院會聽取農委會報告「農業施政成果、檢討與未來重大措施」後表示，蔡政府這3年多來，務實檢討各項農業施政，目標明確，一是增加農民所得，二是讓民眾吃得更安心。

蘇貞昌指出，農業政策有三大成果，一是照顧農民最多，包括擴大農民健康保險，讓每一個實際從農者都能加入；開辦職災保險，農友每月只要付15元，就可享有4大保險給付；持續擴大農業保險，保費政府最高幫忙出一半，讓農民生產更有保障，不用再看天吃飯。

此外，補助購買大小型農機具、調降肥料價格等，降低農民生產成本，另外還提高農漁民子女獎助學金。

蘇貞昌表示，第二個成果是基礎環境越來越健全，包括成功防堵非洲豬瘟，亞洲地區僅有日本與台灣沒有淪陷；經過努力23年，去年7月口蹄疫拔針成功，今年5月如果通過世界動物衛生組織（OIE）認定，豬肉就可以重新外銷全世界。

蘇貞昌說，第三是產業競爭力越來越強，如在遠洋漁業方面，歐盟解除台灣IUU（非法、不報告、未受規範）黃牌名單，還成功加入南印度洋漁業協定成為會員國。

農產品外銷更是連年成長，去年出口量約230萬噸、出口值達1700多億元，雙雙創下歷史新高，生鮮水果的外銷成績更是亮眼，成長率達42%；政府也不斷開拓不同市場，如芭樂可以銷美國，是世界唯二，蜜棗可以銷韓國，全球唯一。

他說，農業是國家的根本，農業政策更關係廣大農民的福祉。今年元月起還有一些新的政策，包括農地農用獎助、參與產銷履歷獎助，農產品初級加工管理制度也開始上路，讓小農也能生產高附加價值的產品，提高收入；未來除持續防堵非洲豬瘟入侵，更要把握口蹄疫拔針與非洲豬瘟防疫有成的這個契機，推動新農業循環園區，讓台灣豬產業經營得更有效率、能夠大大外銷。（編輯：林淑媛）1080109