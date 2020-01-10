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朱立倫侯友宜聯手催票 拚國民黨候選人全上

最新更新：2020/01/10 13:41
選戰進入最後倒數，新北市長侯友宜（右）、前新北市長朱立倫（左）10日共同為國民黨立委候選人柯志恩（右2）、林國春（左2）輔選，全力催票。中央社記者王鴻國攝　109年1月10日
選戰進入最後倒數，新北市長侯友宜（右）、前新北市長朱立倫（左）10日共同為國民黨立委候選人柯志恩（右2）、林國春（左2）輔選，全力催票。中央社記者王鴻國攝　109年1月10日

（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市長侯友宜和前市長朱立倫今天聯手為國民黨立委候選人掃街拜票。朱立倫稱新北是最大票倉，全力以赴催票；侯友宜籲支持藍軍總統、立委候選人全上，讓他好做事做出好成績。

新北市是全國最大票倉。朱立倫及侯友宜上午聯手出擊，幫國民黨立委候選人柯志恩、林國春掃街拜票。

柯志恩等人接受媒體聯訪表示，有朱立倫、侯友宜前後任市長幫忙加持，力道上會比對手有總統蔡英文輔選來得更強；林國春說，他和侯友宜是警界雙雄，相信一定能打敗對手。

朱立倫表示，在侯友宜領軍固守新北，希望新北每一席立委都獲得大家的肯定，因此，他呼籲大家明天一定要出來投票，用選票改變台灣，重振中華民國。新北市是全國最大票倉，他和侯友宜在選前最後一天一定會全力催票。

侯友宜表示，包括板橋柯志恩、林國春等兩人，所有人的選情都非常激烈，他希望國民黨的總統候選人及新北市12席立委候選人都能獲市民支持全上，未來與中央聯手可以讓新北市能有大發展、大建設，也讓他在新北好做事，做出更好的成績，讓市民能夠更有感。（編輯：方沛清）1090110

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