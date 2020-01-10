柯文哲：郭董有這種幕僚還需要敵人嗎

台灣民眾黨主席柯文哲（中）10日選前最後1天，與黨不分區立委候選人黃瀞瑩（右）一起到新北三重，和立委候選人李旻蔚（左）掃街。柯文哲受訪時表示，他的態度就是政治就是平常心，隨緣、心存善念，盡力而為就好。（李旻蔚競總提供）中央社記者王鴻國攝 109年1月10日

（中央社記者王鴻國新北10日電）台灣民眾黨對邀鴻海集團創辦人郭台銘出席選前之夜有意見，傳郭幕僚嗆民眾黨「嫌票太多」。民眾黨主席柯文哲說，郭老闆有這種幕僚還需要敵人嗎。

由於郭台銘頻頻幫親民黨拜票，使得台灣民眾黨內部有反對邀郭董出席選前之夜的聲音，柯文哲雖一再表示仍在協調中，但郭陣營則傳郭董不出席了，還有幕僚嗆民眾黨是嫌票太多了。

柯文哲今天幫三重立委候選人李旻蔚助選時接受媒體聯訪，媒體追問郭董是否會出席選前之夜及遭嗆嫌票太多等問題，柯文哲答說民眾黨是獨立自主的政黨，有自己的路線跟堅持，外面要來幫忙都是額外附加的，能夠幫忙是最好，有不方便也不會強求。

柯文哲表示，他的態度是保持獨立自主的民眾黨，堅持自己的路線，按部就班傳遞價值和信念。人家方便來就來，不方便就算了。

柯文哲說，政治常常是皇帝不急太監急，坐轎的沒意見，但扛轎的有時候自己有利益糾葛在裡面，反而關心則亂，他的態度就是政治就是平常心，隨緣，心存善念、盡力而為就好，過程中有些紛紛擾擾，那就算了。

他說「郭老闆也要檢討一下，有這種幕僚還需要敵人嗎？」，通常幕僚是老闆講錯話要幫善後，怎麼會是幕僚自己跳出來，到底誰才是老闆？不要之後那些幕僚都被開除了。坐轎的沒意見，扛轎的意見一大堆，比坐轎還緊張焦慮。（編輯：張銘坤）1090110