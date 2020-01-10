民眾黨選前之夜 柯文哲批藍打綠矢言成第一大黨

台灣民眾黨10日晚間在台北車站行旅廣場舉行選前之夜造勢晚會，黨主席柯文哲（中）進場時和現場民眾開心擊掌。中央社記者謝佳璋攝 109年1月10日

（中央社記者梁珮綺台北10日電）台灣民眾黨今晚在行旅廣場舉行選前之夜，黨主席柯文哲矢言開創不同於藍綠的道路，成為台灣第一大黨，並批藍打綠；黨發起人蔡壁如呼籲選民回家拉票，否則無法替柯文哲奠基參選2024第一步。

柯文哲說，台灣需要真正超越藍綠的政治新勢力，而民眾黨能強而有力的監督政府，不會變成大黨側翼，而且有實際執政經驗，證明理念可以實現。他說，藍綠兩黨輪流執政、輪流腐敗，「不會貪污，我就贏國民黨、民進黨了」。

台灣民眾黨晚間6時在台北車站行旅廣場舉行「選前造勢晚會」，現場約2000張椅子，直到晚間8時左右坐滿，民眾黨多名區域立委候選人、不分區立委提名人以及志工不斷高喊「藍綠推兩邊，民眾擺中間」、「台灣的選擇柯文哲，政黨的選擇民眾黨」、「票投15，民眾做主」、「台北經驗，台灣實現」等口號。

柯文哲父母柯承發、何瑞英，以及夫人陳佩琪、胞妹柯美蘭也到場相挺。

此外，台北市副市長蔡炳坤、體育局長李再立、兵役局長傅永茂、教育局長曾燦金、產發局長林崇傑、交通局長陳學台、觀傳局長劉奕霆、原民會主委巴干．巴萬、北捷董事長李文宗、停管處長李昆振等人也出席，表達對民眾黨的支持。

柯文哲在晚間接近9時左右從觀眾席後方緩慢走上舞台，致詞時表示，會選擇在行旅廣場舉辦選前之夜，是因為以北門為中心的西區門戶計畫，就是台北改變的起點，「希望台灣民眾黨，讓這裡也變成改變台灣的起點」。

他也炮打藍綠，台灣需要正超越藍綠的政治新勢力，首要是能強而有力的監督政府，如國民黨因執政不力成在野黨，卻連在野監督能力都做不好；其次是不會成為大黨側翼，過去第三勢力沒有脫離藍綠惡鬥泥淖，不是成為小藍，就是成為小綠。

柯文哲說，「有的黨主席被收買，整個黨也差不多不見了；有的退黨，說他是無黨籍，我怎麼看他都像民進黨；有的根本是側翼跟打手」。

他表示，民眾黨還有實際執政經驗，證明理念可以實現。

台灣民眾黨10日選前之夜在行旅廣場舉行造勢活動，黨主席柯文哲（中）矢言要開創不同於藍綠的道路，成為台灣第一大黨。中央社記者謝佳璋攝 109年1月10日

柯文哲也提出支持民眾黨的4大理由，第一是民眾黨敢舉行海選，向天下徵才，而國民黨、民進黨分贓都來不及，怎麼還會給沒有背景的年輕人；第二是民眾黨理性、務實、專業、科學以及訴求數據，「愛情摩天輪跟太平島挖石油可以發大財嗎？」他說，「綠營選舉到了就大撒幣，錢不夠就想到年改，錢夠了就大撒幣」。

柯文哲說，支持民眾黨的第三個理由是他們有信念與價值，不會因為短期利益犧牲長期利益，不會因為政黨利益犧牲國家利益，而他會批評新潮流並非沒理由，「哪有高雄氣爆後就高升到中央當交通部長？」指藍綠兩黨的不分區名單都是派系分贓。

他表示，支持的第四個理由是民眾黨讓台灣正常化，守護不是用嘴巴守護，指之前德國之聲專訪總統蔡英文陣營發言人林靜儀引發爭議，「綠營網軍攻擊德國之聲，說德國之聲是中國之聲」。

柯文哲說，去年底舉行總統辯論會，少子化等問題相當重要，卻沒在辯論會中聽到，只聽到口水，如蔡總統說過「勞工是心中最軟的一塊」，整場辯論會中沒有聽到「勞工」2字；而國民黨總統候選人說要發大財，「我認為罵蘋果日報也不會發大財」。

蔡壁如致詞時表示，今晚讓她想起2018年11月24日那個晚上，因為所有人都很擔心若柯文哲沒有連任台北市長，改變台灣政治文化是不是就此斷線，而那個晚上產生一股力量，促使台灣民眾黨誕生。

蔡壁如坦言，「我需要你們去拉票，因為，如果沒有100萬票，台灣民眾黨在國會就沒有辦公室，就沒有辦法提案；如果沒有超過150萬票，蔡壁如就沒有辦法前進國會，但這都不是重要的，重要的是，我們就沒有辦法為柯文哲奠基2024總統第一步」。

蔡壁如說著說著一度哽咽，她也重申，「一個人走可以走很快，一群人走才可以走得遠」，並表示自己堅信民眾黨會成為第一大黨。

賴香伶說，台灣目前有少子化、高房價及高薪問題，民進黨完全沒有解決，所以，改變台灣要從改變國會開始。（編輯：張銘坤）1090110