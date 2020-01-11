蘇治芬劉建國當選 雲林綠營士氣大勝

（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）雲林縣第1選區立委候選人蘇治芬和第2選區立委候選人劉建國自行宣布當選，綠營士氣大振，延續政局有望。

根據雲林縣選委會統計，此次投票率達71.65%，蘇治芬以9萬4786票勝國民黨張嘉郡的8萬6862票；劉建國得11萬9468票，遠勝國民黨謝淑亞的8萬2150票。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄指出，此次選舉不對等、選風敗壞，藍營也有提出賄選影片，但是司法不給力，國民黨接受選舉的結果，唯一可以驕傲地說，張嘉郡和謝淑亞打出一場乾淨的選戰。

民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜說，蘇治芬和劉建國認真，不論是組織戰和空軍皆發揮到極致，贏得選民青睞。

廖丁賜進一步解釋，雲林花生之亂逾1個月，蘇治芬與農民站在同一陣線，此次開票出來，北港、元長等花生生產鄉鎮的票數皆為綠大於藍，顯示蘇治芬的能力備受選民肯定。

蘇治芬說，此次選舉過程中，她壓力最大的、也最擔心的是民進黨這席立委會丟失了，如果選得不好，對自己的父母會交代不過去。

蘇治芬表示，台灣的主權總算保住了，未來台灣還會面對更大的風險及挑戰，還是要固守國家的主權，自己也會善盡立委的責任，經營好地方，帶領鄉親一起朝向民主自由的大道，大家一起再打拚。

劉建國票數一路領先，他等待謝淑亞宣布落選感言後才到競選總部感謝選民的支持。劉建國表示，對3名候選人表示尊重與感謝，相關政見會納入參考。

劉建國向雲林縣長張麗善喊話，雲林是大家的，為人民爭取建設，制定相關法律，不分藍綠，絕對會盡力爭取，不用去煩惱立委不同政黨，只要為雲林鄉親做事，就一起努力，挺雲林就是挺自己。

謝淑亞在第2選區的9鄉鎮皆輸，競選總部士氣低迷，謝淑亞表示，這次選風比以前更惡劣，加上大環境淪為意識選舉，跳脫所有過往選舉模式，也讓自己深深體驗到個人表現及努力不再是唯一的投票選項，個人顯得渺小。

張嘉郡在姑姑、雲林縣長張麗善陪同下向競選總部的支持者表達感謝，張嘉郡表示，永遠不會放棄自己愛的家鄉，永遠都會跟自己愛的雲林站在一起。（編輯：李錫璋）1090111